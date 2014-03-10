香港个股：方兴地产寻求分拆上海金茂君悦等八间酒店组合独立上市

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港3月10日 - 中国房地产商--方兴地产（中国）有限公司 周一称，公司正寻求将上海金茂君悦等八间酒店组合分拆在香港联交所作独立上市。
方兴地产在联交所一份声明中称，公司已向联交所申请批准建议分拆上市，预期完成后公司仍持有被分拆实体不少于51%的股权，分拆上市所得款项将用于再融资未偿还债务、营运资金及其他一般企业用途。
“董事相信，建议分拆上市可为公司释放酒店业务的价值，并使本公司和被分拆实体得以更好地发展其各自的业务系列。”该公司称。
分拆的业务预期包括上海金茂大厦（包括金茂大厦内的上海金茂君悦大酒店）、金茂北京威斯汀大饭店、金茂深圳JW万豪酒店、金茂三亚丽思卡尔顿酒店、金茂三亚希尔顿大酒店和崇明凯悦酒店，以及开发中的北京王府井万丽酒店和丽江凯悦大酒店。
方兴地产为中国中化集团公司房地产和酒店业务的旗舰企业，中化集团透过中化香港（集团）有限公司持有方兴地产约62.87%的投票权。
分拆建议需得到方兴地产的股东大会批准，不过方兴地产表示，由于股东大会上没有股东需要放弃投票，因此会以中化香港的书面批准代替股东大会批准。
方兴地产此前公布，2013年度收入207.2亿港元，净利42.27亿港元，按年分别增长21%和25%。按业务分类，酒店经营的收入20.6亿港元，经营溢利3.95亿港元。
该股早盘收跌1.26%，报2.35港元。（完）
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路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。