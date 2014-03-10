香港个股：方兴地产寻求分拆上海金茂君悦等八间酒店组合独立上市

路透香港3月10日 - 中国房地产商--方兴地产（中国）有限公司 周一称，公司正寻求将上海金茂君悦等八间酒店组合分拆在香港联交所作独立上市。

方兴地产在联交所一份声明中称，公司已向联交所申请批准建议分拆上市，预期完成后公司仍持有被分拆实体不少于51%的股权，分拆上市所得款项将用于再融资未偿还债务、营运资金及其他一般企业用途。

“董事相信，建议分拆上市可为公司释放酒店业务的价值，并使本公司和被分拆实体得以更好地发展其各自的业务系列。”该公司称。

分拆的业务预期包括上海金茂大厦（包括金茂大厦内的上海金茂君悦大酒店）、金茂北京威斯汀大饭店、金茂深圳JW万豪酒店、金茂三亚丽思卡尔顿酒店、金茂三亚希尔顿大酒店和崇明凯悦酒店，以及开发中的北京王府井万丽酒店和丽江凯悦大酒店。

方兴地产为中国中化集团公司房地产和酒店业务的旗舰企业，中化集团透过中化香港（集团）有限公司持有方兴地产约62.87%的投票权。

分拆建议需得到方兴地产的股东大会批准，不过方兴地产表示，由于股东大会上没有股东需要放弃投票，因此会以中化香港的书面批准代替股东大会批准。

方兴地产此前公布，2013年度收入207.2亿港元，净利42.27亿港元，按年分别增长21%和25%。按业务分类，酒店经营的收入20.6亿港元，经营溢利3.95亿港元。

该股早盘收跌1.26%，报2.35港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)