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货币新闻 | 2014年 3月 10日 星期一 13:03 BJT

投行观点：摩根士丹利将今明两年金价预估分别下调11.6%和12.5%

路透3月10日 - 摩根士丹利 ：

* 将2014年金价预估下调11.6%至每盎司1,160美元

* 将2015年金价预估下调12.5%至每盎司1,138美元

(完)
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