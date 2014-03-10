《焦点》日本央行料维持刺激政策不变，但出口仍存隐忧

**消费税上调影响**

在预计不会出现政策调整的情况下，投资者将关注央行下个月重新评定预估时，总裁黑田东彦是否会坚持原先对经济的评估。

黑田东彦及其他官员一直相信，4月1日起消费税率从5%调高至8%后，日本经济能够挺过这次短期冲击。

由于民众赶在加税前进行购买，消费者支出一直在升高。加税一旦开始，预计消费者支出将下滑，一些人士担心这将造成经济萎缩。

黑田东彦及其他审议委员强调，他们的预测中已经考虑了增税会使经济数据波动性有所增大，日本经济会很快从放缓中反弹。

1月核心消费者物价指数(CPI)达到1.3%的五年高位，说明日本央行认为通胀将保持在1%上方并在今年稍后再度加速上升的观点不无道理。一些日本央行官员认为物价的升幅略快于预期。

但日本复苏情况的主要问题在于贸易逆差扩大。日本1月经常帐赤字创纪录高位，因出口增速一直慢于进口。