《焦点》日本央行料维持刺激政策不变，但出口仍存隐忧

路透基点：民生金融租赁三年期贷款融资规模增至3.35亿美元--TRLPC
路透4月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，由于在一般联贷阶段获得热烈响应，民生金融租赁的三年期到期一次性偿还贷款筹资额从2亿美元提高到了3.35亿美元。
**消费税上调影响**
在预计不会出现政策调整的情况下，投资者将关注央行下个月重新评定预估时，总裁黑田东彦是否会坚持原先对经济的评估。
黑田东彦及其他官员一直相信，4月1日起消费税率从5%调高至8%后，日本经济能够挺过这次短期冲击。
由于民众赶在加税前进行购买，消费者支出一直在升高。加税一旦开始，预计消费者支出将下滑，一些人士担心这将造成经济萎缩。
黑田东彦及其他审议委员强调，他们的预测中已经考虑了增税会使经济数据波动性有所增大，日本经济会很快从放缓中反弹。
1月核心消费者物价指数(CPI)达到1.3%的五年高位，说明日本央行认为通胀将保持在1%上方并在今年稍后再度加速上升的观点不无道理。一些日本央行官员认为物价的升幅略快于预期。
但日本复苏情况的主要问题在于贸易逆差扩大。日本1月经常帐赤字创纪录高位，因出口增速一直慢于进口。
这与日本央行关于出口将随美国经济复苏而升温的设想不符。不过，只有出口出现更为严重的放缓，央行里面的乐观派才会改变看法。(完) (编译 朱晓军/石冠兰 审校 郑茵)
路透4月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，由于在一般联贷阶段获得热烈响应，民生金融租赁的三年期到期一次性偿还贷款筹资额从2亿美元提高到了3.35亿美元。
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