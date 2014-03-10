标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券平均得标利率2.63%，上次为2.62%

《全球汇市》美元接近三周低位，英国首相要求提前大选推动英镑大涨

* 美元指数接近3月末以来最低水平 * 英镑飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三接近三周低位，因英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判之前提前举行大选，推动英镑反弹。 英镑飙升至逾六个月高位。此前特雷莎梅称，这场选举将确保强势稳健的领导地位，而这是磋商退欧条款的需要。 美元指数 小升0.1%至99.548，距隔夜创下的3月28日以来最低点99.465不远。 英镑兑美元 持稳在1.2845，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 朝鲜周末导弹试射失败，美国国防部长马蒂斯(James Mattis)周二表示，朝鲜此举是想要挑事。他承诺美方将与中国合作以缓和紧张情势。 美元兑日圆