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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 13:18 BJT

香港股市：早盘下跌，因中国出口数据欠佳引燃经济放缓担忧

路透香港3月10日 - 中国股市沪深300指数周一早盘跌至近九个月来最低，打压香港市场，此前数据显示中国2月出口意外下滑，重新引燃该国经济放缓的担忧。

中国周末公布的数据还显示通胀率仍然温和，但部分投资者对工业生产者出厂价格指数(PPI)连续第24个月下降更感担忧，因企业缺乏定价能力，表明中国仍难以应对产能过剩的问题。

恒生指数 早盘下跌1.6%至22,294.9点，为2月26日以来最低。恒生国企指数 亦下滑1.6%至一个月低点。

中国建设银行 和中国信达资产管理 均下跌1.9%。

野村银行业分析师Lucy Feng周一建议做多中国信达资产管理，做空中国建设银行。她下调中国建设银行评级至中性，因愈加担心其地产相关的贷款。

人民币进一步走贬打压航空、港口运营、船运和出口类股。

航空板块当中，中国南方航空 H股表现不佳，挫跌3.5%。

腾讯控股 下跌2%，早盘交投震荡。此前该公司表示，京东将向腾讯全资子公司发行3.517亿新股，对价为2.147亿美元；交易完成后，腾讯将获得京东约15%的股份。 (完)
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