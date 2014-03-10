香港股市：早盘下跌，因中国出口数据欠佳引燃经济放缓担忧

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港3月10日 - 中国股市沪深300指数周一早盘跌至近九个月来最低，打压香港市场，此前数据显示中国2月出口意外下滑，重新引燃该国经济放缓的担忧。
中国周末公布的数据还显示通胀率仍然温和，但部分投资者对工业生产者出厂价格指数(PPI)连续第24个月下降更感担忧，因企业缺乏定价能力，表明中国仍难以应对产能过剩的问题。
恒生指数 早盘下跌1.6%至22,294.9点，为2月26日以来最低。恒生国企指数 亦下滑1.6%至一个月低点。
中国建设银行 和中国信达资产管理 均下跌1.9%。
野村银行业分析师Lucy Feng周一建议做多中国信达资产管理，做空中国建设银行。她下调中国建设银行评级至中性，因愈加担心其地产相关的贷款。
人民币进一步走贬打压航空、港口运营、船运和出口类股。
航空板块当中，中国南方航空 H股表现不佳，挫跌3.5%。
腾讯控股 下跌2%，早盘交投震荡。此前该公司表示，京东将向腾讯全资子公司发行3.517亿新股，对价为2.147亿美元；交易完成后，腾讯将获得京东约15%的股份。 (完)
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。