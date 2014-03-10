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亚洲 | 2014年 3月 11日 星期二 06:49 BJT

****澳新经济指标预测--3月11日-3月18日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值    
    3月10日当周
    3月11日(二)
    0030  澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                2月                 --        正4
                           企业信心指数                                    --        正8
 
    3月11-12日
    2330  澳洲消费者信心                               3月                 --      -3.0%
    
    3月12日(三)
    0030  澳洲房屋融资                                 1月                -0.5%    -1.9%
              投资性房屋融资                                               --      +2.9%
    2000  新西兰央行利率决定                            --                2.75%    2.50%
    2145  新西兰食品价格指数                           2月                 --      +1.2%
    
    3月13日(四)
    0030  澳洲就业人数(万人)                           2月            增加1.8   减少0.37
              全职就业人数(万人)                                           --   减少0.71
              就业参与率                                                64.5%      64.5%
              失业率                                                     6.0%       6.0%
    
    3月14日(五)
    0200 新西兰公债外资持有比例                        2月                 --      62.5%


    3月16日(日)
    2100  新西兰Westpac消费者信心指数　　　　　　　第一季　　　　　　　　  --     120.1
        
    3月17日当周
    
    3月17日(一)
    暂无经济数据公布。
    
    3月18日(二)
    2145  新西兰经常帐(亿新西兰元)                 第四季　　　　　　　　　--  赤字47.80
                                         截至第四季当年度　　　　　　　　　--   赤字87.7
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