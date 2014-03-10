澳新经济指标预测--3月11日-3月18日****

上海车展：起亚汽车高管称将很快宣布在印度建立首个工厂的计划
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月10日当周 3月11日(二) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 2月 -- 正4 企业信心指数 -- 正8 3月11-12日 2330 澳洲消费者信心 3月 -- -3.0% 3月12日(三) 0030 澳洲房屋融资 1月 -0.5% -1.9% 投资性房屋融资 -- +2.9% 2000 新西兰央行利率决定 -- 2.75% 2.50% 2145 新西兰食品价格指数 2月 -- +1.2% 3月13日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 2月 增加1.8 减少0.37 全职就业人数(万人) -- 减少0.71 就业参与率 64.5% 64.5% 失业率 6.0% 6.0% 3月14日(五) 0200 新西兰公债外资持有比例 2月 -- 62.5% 3月16日(日) 2100 新西兰Westpac消费者信心指数 第一季 -- 120.1 3月17日当周 3月17日(一) 暂无经济数据公布。 3月18日(二) 2145 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第四季 -- 赤字47.80 截至第四季当年度 -- 赤字87.7
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
路透首尔4月19日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超2,3 75亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月19日 -237.5 124.8 115.1 ^4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1