版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 13:27 BJT

澳洲股市：创下五周来最大单日跌幅，资源股重创

路透悉尼3月10日 - 澳洲股市周一收低0.9%，从前一交易日触及的五年半高位回落，此前中国公布的贸易数据令人失望，打压金属市场，并带动资源类股下挫。

S&P/ASX 200指数 下跌50.8点，报5,411.5点，创下2月4日以来最大单日百分比跌幅。该指数上周五涨0.3%，上周全周累计上扬1.1%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐