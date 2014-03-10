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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 13:41 BJT

《全球汇市》日圆受到追捧，中日数据疲弱令风险偏好下降

* 中国数据的影响超过美国就业数据--策略师

* 欧元表现出韧性，尽管乌克兰紧张局势依旧

* 中国公布数据后澳元承压，尤其是兑日圆

路透东京/悉尼3月10日 - 日圆周一上涨，此前中国公布的数据疲弱，引发人们对中国经济放缓的担忧，同时日本数据较差，凸显了货币走弱的缺点。

由于投资者风险偏好减弱，因此远离澳元等货币。
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