重温稿-《焦点》日本央行料维持刺激政策不变，但出口仍存隐忧

芝加哥期市：美国玉米期货触及一周半低位，因预报会有偏干天气
路透马尼拉4月19日 - 美国玉米期货周三跌至一周半低点，预计美国玉米产区干燥天气将使农户下周得以加速播种。小麦和大豆也有所下跌。
* 日本央行会议时间为3月10-11日，预计不会改变政策
* 将在3月11日0330-0500GMT发布决议
* 日本央行内部有人担心出口增速
* 料将维持经济温和复苏的看法
路透东京3月10日 - 预计日本央行周二将维持大规模货币刺激政策不变，认为经济可以承受4月消费税上调的影响，无需进一步提供支撑；尽管也将会有人对出口疲软表示担心。
日本央行政策委员会可能会指出，工业生产、劳动力需求和消费者支出强劲，都支持其观点--经济将继续逐步复苏，在未来12个月左右有望实现其2%的通胀目标。
央行内部有部分人担心出口减速，但预计悲观者数量不足以改变央行立场，央行仍将认为出口增速最终会反弹。
“日本央行可能继续表示，基本复苏仍在持续，经济闲置产能也在减少，”法银巴黎证券资深经济分析师白石洋称，“我们预计不会有重大措施推出。”
市场普遍预计日本央行在周二结束两天的会议后，将维持其每年增加基础货币60-70万亿(兆)日圆(5,900-6,900亿美元)的承诺。基础货币是日本央行的重要货币政策指标。
日本央行去年4月推出了刺激政策，称将在约两年里通过大规模购债将通胀率推升至2%，以摆脱15年来的通缩局面。
上个月的路透调查显示，分析师预计日本央行将在今年年中进一步放宽政策，因为他们认为不这样做就难以实现通胀目标。
如欲浏览日本GDP图表，请点选：link.reuters.com/wuv82v
如欲浏览日本经常帐和出口图表，请点选：link.reuters.com/cec56s
如欲浏览日本经常帐、有形贸易收支图表，请点选：link.reuters.com/fum89s
**消费税上调影响**
在预计不会出现政策调整的情况下，投资者将关注央行下个月重新评定预估时，总裁黑田东彦是否会坚持原先对经济的评估。
黑田东彦及其他官员一直相信，4月1日起消费税率从5%调高至8%后，日本经济能够挺过这次短期冲击。
由于民众赶在加税前进行购买，消费者支出一直在升高。加税一旦开始，预计消费者支出将下滑，一些人士担心这将造成经济萎缩。
黑田东彦及其他审议委员强调，他们的预测中已经考虑了增税会使经济数据波动性有所增大，日本经济会很快从放缓中反弹。
1月核心消费者物价指数(CPI)达到1.3%的五年高位，说明日本央行认为通胀将保持在1%上方并在今年稍后再度加速上升的观点不无道理。一些日本央行官员认为物价的升幅略快于预期。
但日本复苏情况的主要问题在于贸易逆差扩大。日本1月经常帐赤字创纪录高位，因出口增速一直慢于进口。
这与日本央行关于出口将随美国经济复苏而升温的设想不符。不过，只有出口出现更为严重的放缓，央行里面的乐观派才会改变看法。(完) (编译 朱晓军/石冠兰 审校 郑茵)
路透马尼拉4月19日 - 美国玉米期货周三跌至一周半低点，预计美国玉米产区干燥天气将使农户下周得以加速播种。小麦和大豆也有所下跌。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 3,700亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/20 7 2.45% 700 2017/4/20 28 2.75% 100
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