国际油市：布兰特原油受中国数据打压跌向108美元，供应疑虑抑制跌幅

港报社评：英提前大选，会否再现黑天鹅？--经济日报4月19日
英国首相文翠珊突宣布提前大选，镑滙昨急跌后V形反弹，反映市场对执政保守党能赢大选没悬念，而大选结果其实对脱欧谈判影响不大，因为英国谈判筹码不多，难以扭转劣势。
英国首相文翠珊突宣布提前大选，镑滙昨急跌后V形反弹，反映市场对执政保守党能赢大选没悬念，而大选结果其实对脱欧谈判影响不大，因为英国谈判筹码不多，难以扭转劣势。
为了大和解，建议大特赦，这是民主党主席胡志伟的构思。特赦论不能不说用心良苦，可是马上惹来一连串问号，这个构思行得通吗？概念站得住脚吗？法治不会受损吗？
民主党主席胡志伟建议特首运用权力，特赦占领行动所有参与者，同时赦免「七警」和退休警司朱经纬，公民党党魁杨岳桥就此认同并附议。建议被形容为「大和解方案」，惟所获得回响，可以说劣评如潮，不仅备受建制阵营批评，泛民阵营内部多持异议，法律界则指为不符合法律精神，有违司法独立原则等。从各方反应看来，有关建议夭折是意料中事。香港确实需要朝野和解，终止内耗空转状态，否则只会继续沉沦；今次胡、杨二人焦头烂额，只是因为太过粗疏草率，期望有心人勿因而气馁，构思提出可行方案和做法，使香港有机会达至真正和解，重回正轨。