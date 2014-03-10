版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 14:10 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收低，因美国数据乐观而中国数据不佳

路透首尔3月10日 - 韩国韩元兑美元 周一下跌，结束连涨三日走势，因美国就业数据乐观促使美元持坚，而中国出口数据逊于预期令亚币承压。

韩元兑美元在此间市场收报1,066.5，较周五收盘位1,060.6下跌0.6%。

韩元兑美元此前在连涨三日期间累计上涨逾1.2%。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐