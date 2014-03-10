中国金融：正确应对QE退出有助国际收支平衡，还可顺势降准--央行官员

路透北京3月10日 - 中国人民银行金融研究所所长金中夏周一表示，如果能够正确应对QE退出，可以帮助中国实现国际收支平衡，而且国际游资退潮亦可以使央行顺势降低存款准备金率。

他在国际经济交流中心“经济每月谈”论坛上并称，目前中国宏观经济基本面非常稳健，发生全局性债务危机的可能很小。

“QE的退出如果能够正确应对，对中国就是一个好事，可以帮助实现国际收支平衡，也就是利用资本账户的逆差平衡经常项目的顺差。”金中夏表示。

他解释称，许多新兴市场国家是经常账户逆差、资本账户顺差，这样随着QE退出发生逆转，就会变成“双逆差”，外汇储备就要往下掉，不够的话就会出现货币危机；而中国资本账户和经常账户“双顺差”已经持续多年，虽然也不是理想但比处于困难状态的新兴市场国家是好的。

“理想的状态是经常账户合理，不要太大的顺差，资本账户能有适当的逆差，两者平衡以后国际收支就是平衡的，这样才是真正的状态。”他说。

金中夏并指出，现在国内存准率水平很高，这的确有利于减轻输入型通货膨胀的压力，但也带来困难，特别使得银行体系的监管套利比较多。

“如果央行能够在国际游资退潮的时候顺势降低存款准备金率，就可以减少银行体系的监管条件，还可以消除人民币过度升值的威胁，对出口还能产生提振作用。”他指出。

中国金融机构存款准备金率目前仍处在20%的高位。最近一次调整是在2012年5月18日，当时是从20.5%下调至20%，为自2011年6月底以来的第三次下调。