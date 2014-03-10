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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 14:17 BJT

韩国股市：收低1%创逾一个月最大单日跌幅，受中国数据及乌克兰打压

路透首尔3月10日 - 韩国股市周一创下逾一个月最大单日跌幅，中国贸易数据意外疲弱加上乌克兰紧张形势升温，令投资人出脱风险资产。

韩股综合股价指数 收低1%，报1,954.43点，创下2月4日以来最大单日跌幅。

机构投资人卖超韩股2,750亿韩元，给大盘带来沉重压力。外资则卖超326亿韩元。

权重股三星电子 和浦项钢铁 分别下滑1.4%及2.0%。(完)
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