韩国股市：收低1%创逾一个月最大单日跌幅，受中国数据及乌克兰打压

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透首尔3月10日 - 韩国股市周一创下逾一个月最大单日跌幅，中国贸易数据意外疲弱加上乌克兰紧张形势升温，令投资人出脱风险资产。
韩股综合股价指数 收低1%，报1,954.43点，创下2月4日以来最大单日跌幅。
机构投资人卖超韩股2,750亿韩元，给大盘带来沉重压力。外资则卖超326亿韩元。
权重股三星电子 和浦项钢铁 分别下滑1.4%及2.0%。(完)
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。