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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 14:25 BJT

日本股市：日经指数自五周高位回落，受中国数据及乌克兰疑虑拖累

周六公布的数据显示中国2月出口意外骤降，使贸易收支转为逆差，并加深中国经济放缓的疑虑。中国是日本最大的出口市场之一。

东证股价指数 跌0.8%至1,227.61点，计18.8亿股易手，为8月26日以来最低量。

JPX-日经400指数 收低0.8%，报11,105.11点。(完)
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