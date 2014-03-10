日本股市：日经指数自五周高位回落，受中国数据及乌克兰疑虑拖累

台湾股市：下滑，追随其他亚股走低
路透台北4月19日 - 台湾股市周三下滑，追随其他亚股略为走低，此前美国公布的经济数据令人失望，而特朗普能否顺利推进美国税改也令人存疑。
周六公布的数据显示中国2月出口意外骤降，使贸易收支转为逆差，并加深中国经济放缓的疑虑。中国是日本最大的出口市场之一。
东证股价指数 跌0.8%至1,227.61点，计18.8亿股易手，为8月26日以来最低量。
JPX-日经400指数 收低0.8%，报11,105.11点。(完)
路透台北4月19日 - 台湾股市周三下滑，追随其他亚股略为走低，此前美国公布的经济数据令人失望，而特朗普能否顺利推进美国税改也令人存疑。
路透4月19日 - 金价周三持稳，受助于美元走软、对朝鲜(北韩)的地 缘政治担忧，以及对法国大选的紧张情绪。 0055 GMT，现货金 跌0.9美元至每盎司1,288.39美元。周一金 价盘中触及11月以来最高点1,295.42，终场收低，周二上涨0.4%。 美国期金 跌0.3%，报1,290.10美元。
路透新加坡4月19日 - 油价周三下跌，居高不下的美国石油供应令市场承压，沙特原油出口虽然下降，但其影响被该国产量增加所抵消。