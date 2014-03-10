中国股市：沪综指尾市扩大跌幅至3%，宏观经济忧虑令大盘破位下行

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透上海3月10日 - 中国股市沪综指周一尾市扩大跌幅至3%，失守2,000点整数关口。分析师指出，周末公布的疲弱出口及工业品出厂价格指数等数据，令市场对于中国宏观经济的忧虑升温，大盘打破上周以来的僵持局面，股指选择短期方向，大幅向下调整。
本地时间14:42，沪综指 报1,997.189点，大跌60.719点或2.95%，稍早曾跌至1,995.549点，跌幅为3.03%。
中国春节因素导致年初出口大起大落，2月数据一反1月强劲表现，同比骤降近两成，进口增速则基本保持稳定；当月工业生产者出厂价格指数(PPI)亦同比下降2%，跌幅较1月的1.6%进一步扩大，为七个月来新低，PPI连续第24个月下降显示产能过剩大背景下，企业仍缺乏定价能力。(完）
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。