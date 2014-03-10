中国股市：沪综指尾市扩大跌幅至3%，宏观经济忧虑令大盘破位下行

路透上海3月10日 - 中国股市沪综指周一尾市扩大跌幅至3%，失守2,000点整数关口。分析师指出，周末公布的疲弱出口及工业品出厂价格指数等数据，令市场对于中国宏观经济的忧虑升温，大盘打破上周以来的僵持局面，股指选择短期方向，大幅向下调整。

本地时间14:42，沪综指 报1,997.189点，大跌60.719点或2.95%，稍早曾跌至1,995.549点，跌幅为3.03%。