中国资管：上周33款集合信托产品发行，募集规模大幅下降

路透北京3月10日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（3月1日-7日）共有17家信托公司发行了33款集合信托产品，发行量环比增加2款，增幅6.45%。

33款新发行产品中，30款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为2.13亿元，环比下降1.69亿元，降幅为44.33%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为70.21亿元，环比下降48.26亿元，降幅为40.74%。

其中，募集规模最大的是中融信托发行的“北京奥体中心项目信托贷款集合资金信托计划”，募集规模为13.00亿元，这是一款房地产领域贷款运用类产品。

从期限上看，33款新发行产品中，共有30款公布了期限，平均期限20.00个月，环比缩短3.07个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 10 8.53% 上升0.23个百分点

24个月期 20 10.05% 下降0.10个百分点

从资金运用领域来看，房地产领域产品发行了5款，工商企业领域产品发行了14款，基础设施领域产品发行了10款，金融领域产品发行了2款，证券投资和其他领域产品各发行了1款。

从资金运用方式来看，权益投资类产品发行了6款，贷款运用类产品发行了13款，组合运用类产品发行了7款，债权投资类产品发行了4款，股权投资、证券投资、其他类产品各发行了1款。

**成立集合信托产品38款**

上周共有22家信托公司成立了38款集合信托产品，成立数量环比持平。

38款成立产品中，29款产品公布了成立规模，平均成立规模为0.89亿元，环比下降0.78亿元，降幅为46.45%。

其中，山东信托成立的“光控4号集合资金信托计划2期”募集资金规模最大，达4.00亿元。

共有24款新成立产品公布了期限，平均期限23.50个月，环比延长2.45个月。本周共有12款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率8.78%，环比上升0.09个百分点。

从资金运用领域来看，工商企业领域产品成立了11款，房地产领域产品成立了5款，证券投资领域产品成立了6款，基础设施和金融领域产品各成立了4款，其他领域产品成立了8款。