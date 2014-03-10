更新版 1-投行观点：摩根士丹利将今明两年金价预估分别下调11.6%和12.5%

路透基点：民生金融租赁三年期贷款融资规模增至3.35亿美元--TRLPC
路透4月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，由于在一般联贷阶段获得热烈响应，民生金融租赁的三年期到期一次性偿还贷款筹资额从2亿美元提高到了3.35亿美元。
(新增细节)
路透3月10日 - 摩根士丹利 周一下调2014年金价预估，指因受美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激政策影响，以及巨大监管压力促使投行要削减大宗商品业务。
摩根士丹利称，尽管以美元计价的黄金价格下跌，但印度合法的黄金进口仍偏低，而中国实货黄金需求强劲。
该行补充道，2013年上市交易基金(ETF)大幅抛售，盖过了消费者强劲黄金需求的影响，导致金价下跌。
“鉴于过去10年成本大幅上升，较低的价格环境将给金矿商带来重大挑战，”该行表示。
摩根士丹利将2014年平均金价预估下调11.6%至每盎司1,160美元，并将2015年平均金价预估调降12.5%至每盎司1,138美元。(完) (编译 王翔琼；审校 艾茂林)
路透4月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，由于在一般联贷阶段获得热烈响应，民生金融租赁的三年期到期一次性偿还贷款筹资额从2亿美元提高到了3.35亿美元。
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团