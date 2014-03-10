中国股市：沪综指收挫近3%创八个半月最大跌幅，宏观经济忧虑升温

路透基点：民生金融租赁三年期贷款融资规模增至3.35亿美元--TRLPC
路透4月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，由于在一般联贷阶段获得热烈响应，民生金融租赁的三年期到期一次性偿还贷款筹资额从2亿美元提高到了3.35亿美元。
路透上海3月10日 - 中国股市沪综指周一收挫近3%，并创八个半月最大单日跌幅。分析师指出，周末公布的疲弱出口及PPI数据，令市场对于中国宏观经济的忧虑升温，外贸及有色建材等周期股出现明显回落，大盘打破上周以来的僵持局面，股指选择短期方向，大幅向下调整并失守2,000点整数关口。
沪综指 收报1,999.065点，大跌58.843点或2.86%，此前最大单日跌幅为2013年6月24日的5.3%；上证A股今日成交额948亿元人民币，上日为892亿元。
“涨不动，那就跌了，...各个板块轮涨了一遍后，现在市场没有上涨动力了。”信达证券研发中心副总经理刘景德指出，有色建材等板块领先下跌，显示大家对这些周期股近期表现缺乏信心。
中国春节因素导致年初出口大起大落，2月数据一反1月强劲表现，同比骤降近两成，进口增速则基本保持稳定；当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比亦下降2%，跌幅较1月的1.6%进一步扩大，为七个月来新低，PPI连续第24个月下降显示产能过剩大背景下，企业仍缺乏定价能力。
中国宏观经济数据的疲弱，亦影响到周边市场表现。周一，国内铜、铁矿石等多个工业品期货收盘均告跌停，香港股市恒生指数 午后下跌约1.9%。
沪深300指数 收报2,097.787点，跌3.25%；沪深300指数期货主力3月合约 尾盘报2,065.2点，跌3.82%，成交679,524手。（完）
路透4月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，由于在一般联贷阶段获得热烈响应，民生金融租赁的三年期到期一次性偿还贷款筹资额从2亿美元提高到了3.35亿美元。
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团