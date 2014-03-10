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货币新闻 | 2014年 3月 10日 星期一 15:00 BJT

中国政策：将把煤炭纳入资源税改革，因目前物价相对较低--税务总局局长

路透北京3月10日 - 中国国家税务总局局长王军周一称,中国将会把煤炭纳入资源税改革范围，因目前CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）都比较低。

王军在中国两会（全国政协和人大会议）期间接受记者采访时称，目前进行煤炭资源税改革的影响会比较小。

两会公布的政府工作报告提出，今年要推动消费税、资源税改革，做好房地产税、环境保护税立法相关工作。

此前中国国内媒体报导称，煤炭资源税从价计征改革方案已经上报国务院。（完） (发稿 沈燕; 撰写 李文科; 审校 黄凯)
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