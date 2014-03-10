中国政策：将把煤炭纳入资源税改革，因目前物价相对较低--税务总局局长

****《专题新闻快速浏览》--英国首相特雷莎梅要求提前大选，拉抬英镑但重创英股****
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路透北京3月10日 - 中国国家税务总局局长王军周一称,中国将会把煤炭纳入资源税改革范围，因目前CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）都比较低。
王军在中国两会（全国政协和人大会议）期间接受记者采访时称，目前进行煤炭资源税改革的影响会比较小。
两会公布的政府工作报告提出，今年要推动消费税、资源税改革，做好房地产税、环境保护税立法相关工作。
此前中国国内媒体报导称，煤炭资源税从价计征改革方案已经上报国务院。（完） (发稿 沈燕; 撰写 李文科; 审校 黄凯)
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路透柏林4月19日 - 据德国媒体Funke Mediengruppe周三报导，德国政府认为，欧洲央行加息有助于缩窄德国常遭批评的贸易顺差。
0055 GMT，现货金跌0.9美元至每盎司1,288.39美元。周一金 价盘中触及11月以来最高点1,295.42，终场收低，周二上涨0.4%。