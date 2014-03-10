更新版 1-中国政策：煤炭资源税改革将很快提上日程，因通胀压力低--税务总局

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
* 煤炭资源税改革很快将提上日程
* 因目前通胀压力较低以及买方市场
* 下一步改革方向是从价计征
* 但不是所有资源都会从价计征 (新增更多内容和背景)
路透北京3月10日 - 中国国家税务总局局长王军周一称，煤炭的资源税改革会很快提到议事日程，因目前的CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）相对比较低，而且又是买方市场，推出后对下游产品的影响比较小。
他在中国两会（全国政协和人大会议）期间接受记者采访时称，资源税改革是李克强总理本次工作报告中六项税制改革中的第三项，煤炭过去是从量定额计征，这一方法体现不出资源的节约利用，下一步改革的方向是从价计征。
“下一步，煤炭的资源税改革会很快提上议事日程。”王军指出。
中国2月CPI同比涨幅一如预期地回落，降至逾一年来最低水平。工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2%，跌幅较1月的1.6%进一步扩大，为七个月来新低。
但王军同时指出，煤炭资源税改革对资源节约利用和环境保护都有很好的作用，但不是所有的资源产品都会从价计征。有些体积大的，价值低的资源产品比如河砂就不会改革，仍是从量计征。
2014年两会公布的政府工作报告提出，今年要推动消费税、资源税改革，做好房地产税、环境保护税立法相关工作。
此前中国国内媒体报导称，煤炭资源税从价计征改革方案已经上报国务院。（完）
参看中国两会相关新闻，请点选 (发稿 沈燕; 撰写 李文科; 审校 张喜良)
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