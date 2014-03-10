CNH动态：人民币即期受宏观数据及中间价带动小跌

路透香港3月10日 - 离岸人民币即期汇价 周一在人民币中间价大幅挂低及宏观数据引发中国经济下行忧虑的带动下，一路小跌；但市场人士认为，中国经济短期内不会出现大的变化，料人民币不会持续贬值，但今年双向波动走势会趋明显。

周一中间价 大幅下跌111个点子，为2012年7月28日以来的单日最大跌幅，受中间价的牵引，离岸即期亦一路小跌，午盘后跌幅有所加快，但跌幅仍弱于在岸即期。

“主要是受中间价和周末公布的贸易数据影响，今天人民币卖盘多了不少，估计下午伦敦盘进来还会有一波卖盘，我们判断人民币不会持续贬值，会持续几天弱势，去年单边升值的态势确实一去不复返了。”一位中资行交易员称。

中国海关周六公布，2月出口同比下降18.1%，进口同比增长10.1%。出口创下2009年7月以来的最大降幅，市场人士普遍认为，2月较大降幅是由于春节因素的扰动，且去年一季度出口数据虚报现象严重。

美银美林经济学家陆挺周一表示，中国经济短期内不会出现大的变化，不会有大的货币危机或者债务危机，人民币不会像阿根廷等新兴市场货币一样出现大幅贬值。

分析师警告不要过度解读中国贸易数据，因为农历春节可能导致数据失真，但投资者不愿意冒险。

本地时间下午2:48时，离岸人民币 报6.1318，上日尾盘约在6.1105，盘中区间在6.1145-6.1320；境内外价差为负106点，相对已较上一交易日有所收窄。

人民币无本金远期外汇（NDF）一年期 报6.1725/6.1755，上日报6.1475。

继上周五大幅下跌之后，人民币兑美元即期 周一早盘继续大贬，且开盘初段一度最大跌幅达334点子，低见6.1594元，创近一周来低点，主受周末公布的贸易数据不佳以及中间价大幅下跌拖累，但之后渐脱离低点。

日圆周一上涨，由于投资者风险偏好减弱，远离澳元等货币，美元和欧元兑日圆亦下降。美元兑日圆 跌约0.2%至103.06日圆。（完）

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