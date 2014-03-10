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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 18:10 BJT

《中国企业债发行日程表》--3月10日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    主体评级   发行时间    主承销商
         (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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扬州经济      10       7    3/4簿记建档       7.40%       AA      3/5-3/11    宏源证券
技术开发区总公司(第5、6、7年分别偿还30%、30%、40%本金)
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嘉兴经济技术   9       7    3/4簿记建档       7.89%       AA      3/5-3/11    财通证券
开发区投资发展集团(第3-7年末每年偿还20%本金) 
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泰州新滨江    10       7    3/4簿记建档       7.60%       AA      3/5-3/11    民族证券
开发公司     (第3-7年末每年偿还20%本金/泰州华信药业投资提供担保)
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新疆富蕴       8       6    3/4簿记建档       8.67%       AA-     3/5-3/11    信达证券
国资投资经营  (第3-6年末每年偿还25%本金)
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上海陆家      10       5    3/10簿记建档    上限6.60%     AAA　　 3/11-3/13   海通证券
嘴集团     (第3/4/5年末每年偿还30%、30%和40%本金)                             爱建证券
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廊坊开发区    10       7    3/7簿记建档      *7.95%       AA      3/10-3/14   华融证券
建设发展有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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淮安开发控股  13       7    3/7簿记建档      *7.30%       AA      3/10-3/14   宏源证券
            (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保提供担保)
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天能电池集团   4       5    3/10簿记建档    上限7.31%     AA      3/11-3/14   新时代证券
           (第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/天能动力国际提供担保)
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青岛城阳      14       7    3/7簿记建档      *7.09%       AA+     3/10-3/15   华英证券  
开发投资   (第3-7年末每年偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保)        中投证券
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湖南高新       4.1     7    3/11簿记建档    上限8.76%     AA      3/12-3/18   财富证券
创业投资集团   (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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遂宁川中经济  10       7     推迟发行       上限8.30%     AA-         --      银河证券
技术开发总公司   (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完) 

 (整理 边竞; 审校 李宏薇/曹巍浩)
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