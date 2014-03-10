《中国企业债发行日程表》--3月10日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 扬州经济 10 7 3/4簿记建档 7.40% AA 3/5-3/11 宏源证券 技术开发区总公司(第5、6、7年分别偿还30%、30%、40%本金) ========================================================================================= 嘉兴经济技术 9 7 3/4簿记建档 7.89% AA 3/5-3/11 财通证券 开发区投资发展集团(第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 泰州新滨江 10 7 3/4簿记建档 7.60% AA 3/5-3/11 民族证券 开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/泰州华信药业投资提供担保) ========================================================================================= 新疆富蕴 8 6 3/4簿记建档 8.67% AA- 3/5-3/11 信达证券 国资投资经营 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 上海陆家 10 5 3/10簿记建档 上限6.60% AAA 3/11-3/13 海通证券 嘴集团 (第3/4/5年末每年偿还30%、30%和40%本金) 爱建证券 ========================================================================================= 廊坊开发区 10 7 3/7簿记建档 *7.95% AA 3/10-3/14 华融证券 建设发展有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 淮安开发控股 13 7 3/7簿记建档 *7.30% AA 3/10-3/14 宏源证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保提供担保) ========================================================================================= 天能电池集团 4 5 3/10簿记建档 上限7.31% AA 3/11-3/14 新时代证券 (第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/天能动力国际提供担保) ========================================================================================= 青岛城阳 14 7 3/7簿记建档 *7.09% AA+ 3/10-3/15 华英证券 开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) 中投证券 ========================================================================================= 湖南高新 4.1 7 3/11簿记建档 上限8.76% AA 3/12-3/18 财富证券 创业投资集团 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 遂宁川中经济 10 7 推迟发行 上限8.30% AA- -- 银河证券 技术开发总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇/曹巍浩)