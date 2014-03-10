路透调查：泰国央行周三料降息25个基点，助经济应对政治动荡

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
* 政策利率料调降至2.00%的2010年10月以来低点
* 19位受访分析师中，11位预计利率下调25个基点，八位预计利率不变
* 政治动荡打击内需，使通胀偏低但经济成长缓慢
* 央行决议将于3月12日(周三)0730GMT出炉
路透曼谷3月10日 - 路透调查显示，泰国央行货币政策委员会周三可能将指标利率调降25个基点，以助经济应对曼谷久拖的政治动荡。
该委员会在1月22日的上次会议时，意外维持政策利率 于2.25%不变，但警告称动荡形势使经济成长的风险大增。不过该次会议是以4:3的投票结果做出决议，有三名委员希望降息。
央行政策委员会已将今年经济成长预估自大约4%下修为3%左右。但央行近来指出，上半年内需萎靡可能使增长率略低于3%。
已进入第五个月的反政府抗议活动，打击到信心、观光旅游和消费，并使公共工程延宕。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。