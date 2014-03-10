路透调查：泰国央行周三料降息25个基点，助经济应对政治动荡

* 政策利率料调降至2.00%的2010年10月以来低点

* 19位受访分析师中，11位预计利率下调25个基点，八位预计利率不变

* 政治动荡打击内需，使通胀偏低但经济成长缓慢

* 央行决议将于3月12日(周三)0730GMT出炉

路透曼谷3月10日 - 路透调查显示，泰国央行货币政策委员会周三可能将指标利率调降25个基点，以助经济应对曼谷久拖的政治动荡。

该委员会在1月22日的上次会议时，意外维持政策利率 于2.25%不变，但警告称动荡形势使经济成长的风险大增。不过该次会议是以4:3的投票结果做出决议，有三名委员希望降息。

央行政策委员会已将今年经济成长预估自大约4%下修为3%左右。但央行近来指出，上半年内需萎靡可能使增长率略低于3%。