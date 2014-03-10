《中国债市每日综述》七天回购续创21个月新低，预期分歧难消现券僵持

《汇市简讯》欧元/日圆维持买盘，上探技术位
0637GMT * 欧元/日圆买盘仍良好，上探技术位 * 重新突破下行200小时移动均线切入位116.48，亚洲时段突破116.2 8至116.60 * 亦突破下行日线一目均衡转换线切入位116.50 * 回到周线一目云区，底部在115.60，118.46为一目均衡基准线切入 位，118.47为55周移动均线切入位 * 上行幅度存在不确定性，周日的法国大选第一轮投票临近 * 利差、美元/日圆以及欧元/美元走势受关注(完) (编译 王琛；审校 张荻)
路透上海3月10日 - 持续宽裕的流动性推动中国银行间市场周一资金利率续跌，七天回购加权利率 继续创下逾21个月来新低，IRS也随之大幅走低。现券方面，中短期品种需求相对较好，收益率一度小降，但长债表现仍迟滞。
交易员认为，资金面的持续泛滥令央行出手回收的疑虑挥之不去，加之市场对经济未来走向的预期亦有分歧，现券走势仍显僵持，仍需政策面和消息面提供更多指引。
“今天早上(中短券收益率)下了一波，周末公布的CPI、贸易数据都不太好，后来又回来了，”华东一银行交易员称。
国家统计局周日公布，2014年2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2%，较前月2.5%明显回落，且为去年1月以来最低位；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2%，跌幅较1月的1.6%进一步扩大，为七个月来新低。
上述交易员谈到，随着回购利率节节下滑，央行公开市场存在进一步加力回笼的可能性，而当下经济增长动能虽然偏弱，一季度后是否会有触底反弹，市场也有不同的预期，在货币政策和基本面都存在不确定性的情况下，机构更为青睐期限偏短的品种，收益率曲线也更为陡峭化。
而上海一银行交易员透露，人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 今日普跌，幅度多在10个基点(bp)左右。
受宽松流动性支撑，中国农业银行上午招标发行的三期新债中，三年和五年的中短期品种，中标利率定位略好于预期，而七年品种表现相对逊色。
剩余期限约2.85年的固息国开债140201券最新成交 在5.21%，上日尾盘为5.22%。
**七天和14天回购均创21个月新低**
银行间市场周一资金面延续宽松格局，主要质押式回购利率 均不同程度回落，其中14天领跌超30个基点(bp)，亦创出21个月来新低。
交易人士表示，当前资金供给力量仍大于需求方，不过随着本周中国政协和人大“两会”将陆续闭幕，央行公开市场操作是否维持温和的流动性调控态度备受关注。
“资金仍旧很宽裕，出钱的话机构青睐出14天左右这样相对更长的，觉得七天太便宜了吧，...不过几轮正回购做下来，感觉资金整体宽松度慢慢收敛了，不是满屏求收留的情况。”上海一券商交易员称。
14天回购加权平均利率 收跌至2.6620%，先前加权低点为2012年6月1日的2.4615%。
华中一银行交易员指出，上周央行在公开市场上新增了28天期正回购，不过调控的手段还是比较温和的，那两会结束后，资金回笼力度是不是会加大呢？甚至重启其他回收流动性的公开市场操作方式？
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14和28天，逆回购包括七和14天。
上周央行公开市场时隔九个月重启28天期正回购操作，当周净回笼资金700亿元人民币。虽然面对依然居高不下的资金水位，净回笼量不增反减，但28天正回购品种拉长资金锁定期限，市场谨慎预期也因此明显升温。
北京时间16:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.8777 1.9473 -6.96
七天 2.3017 2.4172 -11.55
14天 2.6620 2.9983 -33.63
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.5700 2.5800 -1.00
七天 2.7500 2.9000 -15.00
14天 3.0200 2.8550 +16.50
回购定盘利率
其中:隔夜 1.9500 2.0230 -7.30
七天 2.3700 2.4000 -3.00
14天 3.0000 3.0500 -5.00
Shibor
其中:隔夜 1.9190 1.9948 -7.58
七天 2.3580 2.4030 -4.50
三个月 5.5020 5.5040 -0.20
------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
0637GMT * 欧元/日圆买盘仍良好，上探技术位 * 重新突破下行200小时移动均线切入位116.48，亚洲时段突破116.2 8至116.60 * 亦突破下行日线一目均衡转换线切入位116.50 * 回到周线一目云区，底部在115.60，118.46为一目均衡基准线切入 位，118.47为55周移动均线切入位 * 上行幅度存在不确定性，周日的法国大选第一轮投票临近 * 利差、美元/日圆以及欧元/美元走势受关注(完) (编译 王琛；审校 张荻)
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透台北4月19日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超109.69亿台币，上交易日为买 超1.06亿台币。 三大法人今日合计卖超120.29亿台币，上交易日修正后为买超4.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/19 -109.69 -120.29 4/18 +1.06 +4.02r 4/17 +0.29r -9.03r 4/14 -15.75 -28.27r 4/13 +10.67 +10.27r 4/12 +28.86 +29.10r 4/11 -5.30r -21.90r 4/10 -11.71r