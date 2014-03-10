《中国债市每日综述》七天回购续创21个月新低，预期分歧难消现券僵持

路透上海3月10日 - 持续宽裕的流动性推动中国银行间市场周一资金利率续跌，七天回购加权利率 继续创下逾21个月来新低，IRS也随之大幅走低。现券方面，中短期品种需求相对较好，收益率一度小降，但长债表现仍迟滞。

交易员认为，资金面的持续泛滥令央行出手回收的疑虑挥之不去，加之市场对经济未来走向的预期亦有分歧，现券走势仍显僵持，仍需政策面和消息面提供更多指引。

“今天早上(中短券收益率)下了一波，周末公布的CPI、贸易数据都不太好，后来又回来了，”华东一银行交易员称。

国家统计局周日公布，2014年2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2%，较前月2.5%明显回落，且为去年1月以来最低位；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2%，跌幅较1月的1.6%进一步扩大，为七个月来新低。

上述交易员谈到，随着回购利率节节下滑，央行公开市场存在进一步加力回笼的可能性，而当下经济增长动能虽然偏弱，一季度后是否会有触底反弹，市场也有不同的预期，在货币政策和基本面都存在不确定性的情况下，机构更为青睐期限偏短的品种，收益率曲线也更为陡峭化。

而上海一银行交易员透露，人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 今日普跌，幅度多在10个基点(bp)左右。

受宽松流动性支撑，中国农业银行上午招标发行的三期新债中，三年和五年的中短期品种，中标利率定位略好于预期，而七年品种表现相对逊色。

剩余期限约2.85年的固息国开债140201券最新成交 在5.21%，上日尾盘为5.22%。

**七天和14天回购均创21个月新低**

银行间市场周一资金面延续宽松格局，主要质押式回购利率 均不同程度回落，其中14天领跌超30个基点(bp)，亦创出21个月来新低。

交易人士表示，当前资金供给力量仍大于需求方，不过随着本周中国政协和人大“两会”将陆续闭幕，央行公开市场操作是否维持温和的流动性调控态度备受关注。

“资金仍旧很宽裕，出钱的话机构青睐出14天左右这样相对更长的，觉得七天太便宜了吧，...不过几轮正回购做下来，感觉资金整体宽松度慢慢收敛了，不是满屏求收留的情况。”上海一券商交易员称。

14天回购加权平均利率 收跌至2.6620%，先前加权低点为2012年6月1日的2.4615%。

华中一银行交易员指出，上周央行在公开市场上新增了28天期正回购，不过调控的手段还是比较温和的，那两会结束后，资金回笼力度是不是会加大呢？甚至重启其他回收流动性的公开市场操作方式？

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14和28天，逆回购包括七和14天。

上周央行公开市场时隔九个月重启28天期正回购操作，当周净回笼资金700亿元人民币。虽然面对依然居高不下的资金水位，净回笼量不增反减，但28天正回购品种拉长资金锁定期限，市场谨慎预期也因此明显升温。

北京时间16:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8777 1.9473 -6.96

七天 2.3017 2.4172 -11.55

14天 2.6620 2.9983 -33.63

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.5700 2.5800 -1.00

七天 2.7500 2.9000 -15.00

14天 3.0200 2.8550 +16.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9500 2.0230 -7.30

七天 2.3700 2.4000 -3.00

14天 3.0000 3.0500 -5.00

Shibor

其中:隔夜 1.9190 1.9948 -7.58

七天 2.3580 2.4030 -4.50

三个月 5.5020 5.5040 -0.20