台湾债市：主要公债殖利率微收扬，稍随美债反应非农就业数据佳

* 稍随美债反应非农就业数据佳 * 本周台债区间整理可能性较高 * 明日10年券103/6殖利率暂看1.59-1.61% 路透台北3月10日 - 台湾主要公债殖利率周一小幅收高。交易员认为，反应美国2月非农就业数据增幅超 乎预期，带动台债主流券殖利率随美债走高，不过周一例行性交投稍嫌淡静压抑主流券弹幅，短线主流券殖利 率料偏向区间整理。 交易员表示，因10年期主流券103/6筹码集中度较高，上周五即有买盘无惧非农就业数据公布照样逢高进 场，后续关注上周逢高进场的买盘力道是否延续，目前市场多数预估本周台债将陷入区间整理格局。 “现在逢高有买盘、追价意愿又低，让台债陷入胶着。”一位证券商台债交易员说。 票券交易员也指出，受到筹码面因素影响，10年券103/6仍有买盘逢高进场，且美国非农就业数据未受气 候欠佳因素所累，令美债多方暂时没有发挥余地，台债交易盘也不愿追低，料短线台债将陷入狭幅区间整理。 市场预估，明日五年主流券103/4 殖利率主交投暂看在1.09-1.11%、10年券103/6A03106=TW O则暂看在1.59-1.61%。 台湾股市周一收低。分析师指出，主要随亚洲股市回档，因中国贸易数据不佳且乌克兰情势出现疑虑，使 得避险需求升温。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 +0.51 1.1013 1.0990-1.1050 50.5 10 103/6 +0.79 1.6015 1.5990-1.6050 41.5 交易员认为，美国多数重量级数据皆在上周揭晓，本周总体经济面消息较为清淡，且下周五(21日)财政部 将公布发债计画，市场关注10年券增额发行状况，观望气氛仍在，短线主流券殖利率料区间整理的可能性性较 高。 “多空在这里都没着力点，没有持续性的题材。”一位证券商台债交易员说。 美国公债收益率周五攀升至六周最高，因数据显示，2月美国就业岗位增幅超预期，这可能缓解对经济成 长突然放缓的忧虑，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)有理由继续推进其缩减购债的计划。指标10年期公债 收益率 盘中升至1月23日以来最高2.82%，高于数据公布前的2.73%。 本周全球主要事件以及经济指标则有： 3/10(一)：欧元集团会议；美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济情势和货币政策发表演说；日 本央行货币政策会议(至3月11日)。 3/11(二)：欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议。德国经季节调整出口；英国公布工业生产； 3/12(三)：欧洲央行首席经济学家普雷特参加欧洲央行及其观察家会议并发言；欧洲央行执委科尔在主题 为“当前欧元区执行货币政策面临的挑战”的辩论会上发言；美国公布2月联邦预算；澳洲央行副总裁洛威发 表演说。欧元区工业生产。 3/13(四)：欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在熊彼特奖颁奖礼上讲话； 美国公布一周初请失业金人数、以及零 售销售数字；韩国央行召开货币政策委员会会议；新西兰央行发布货币政策声明和官方现金利率(OCR)。 3/14(五)：美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席提名候选人费舍尔在斯坦福经济政策研究中心2014年 经济峰会上讲话；德国CPI。 30 103/5 没有成交 20 103/3 没有成交 10 103/6 1.6015 5 103/4 1.1013 2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)