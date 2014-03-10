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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 15:16 BJT

韩国债市：公债上扬，中国数据及乌克兰危机打击韩股挫跌

路透首尔3月10日 - 韩国公债周一上扬，因中国数据欠佳打击风险意愿，此外，乌克兰情势不稳，亦促使投资人追捧避险资产。

韩股周一创一个月来最大单日跌幅。

指标10年期公债收益率(殖利率) 跌1.2个基点，三年期公债3月期货 收高0.06点，至105.90。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.90 105.84

10年期公债收益率 3.568% 3.580%

五年期公债收益率 3.174% 3.190%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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