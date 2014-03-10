韩国债市：公债上扬，中国数据及乌克兰危机打击韩股挫跌

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透首尔3月10日 - 韩国公债周一上扬，因中国数据欠佳打击风险意愿，此外，乌克兰情势不稳，亦促使投资人追捧避险资产。
韩股周一创一个月来最大单日跌幅。
指标10年期公债收益率(殖利率) 跌1.2个基点，三年期公债3月期货 收高0.06点，至105.90。
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 105.90 105.84
10年期公债收益率 3.568% 3.580%
五年期公债收益率 3.174% 3.190%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。