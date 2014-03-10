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货币新闻 | 2014年 3月 10日 星期一 15:32 BJT

马航事件：中国外交部敦促马来西亚加大对失联航班的搜寻和调查力度

路透北京3月10日 - 中国外交部周一敦促马来西亚加大对载有239名乘客的失联航班的搜寻和调查的力度。

外交部发言人秦刚在每日新闻简报会上发表上述言论。

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(编译 高琦 审校 田建华)
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