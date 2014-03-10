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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 15:22 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：中国疑虑引发新兴市场不安

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* 澳元兑美元下跌0.51%，新西兰元兑美元上涨0.04%，美元兑日圆跌0.17%，美元兑人民币上涨0.40%

* 日经指数收低1.01%，上海综合股价指数重挫2.86%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌1.42%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.7680%

* 在中国公布出口下滑引发宽松政策讨论之后，当地利率及人民币汇率双双下滑

* 日本第四季经济表现及外部收支状况对安倍经济学是一大打击

* 英国央行总裁卡尼将因外汇丑闻而面临拷问(完)

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