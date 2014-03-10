《汇市简讯》伦敦盘初：中国疑虑引发新兴市场不安

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
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* 澳元兑美元下跌0.51%，新西兰元兑美元上涨0.04%，美元兑日圆跌0.17%，美元兑人民币上涨0.40%
* 日经指数收低1.01%，上海综合股价指数重挫2.86%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌1.42%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.7680%
* 在中国公布出口下滑引发宽松政策讨论之后，当地利率及人民币汇率双双下滑
* 日本第四季经济表现及外部收支状况对安倍经济学是一大打击
* 英国央行总裁卡尼将因外汇丑闻而面临拷问(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 石冠兰)
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。