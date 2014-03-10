全球金市：黄金价格续跌，因美国经济成长状况乐观

“非农就业报告及美国10年期公债收益率上升压低金价，”香港一名贵金属交易商称。“而中国出口数据疲弱，也造成一些压力。”

0710 GMT，现货金 下滑0.6%至每盎司1,331.50美元，周一盘中跌幅一度达0.8%。

“我们可以看到上海期交所出现一些平仓交易，实货市场也未见新的买兴。”香港Wing FungPrecious Metals的交易主管Peter Fung称。

但Fung指出，由于乌克兰危机尚未解决，西方与俄罗斯间的关系依然高度紧绷，金价不会跌破1,320美元。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1331.5 -8.35 -0.62

现货银 20.67 -0.22 -1.05

现货铂金 1460.5 -17.25 -1.17

现货钯金 770.25 -8.75 -1.12

COMEX期金 1331.7 -6.5 -0.49

COMEX期银 20.7 -0.228 -1.09

汇率

欧元/美元 1.3877

美元指数 79.667

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化