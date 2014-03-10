全球金市：黄金价格续跌，因美国经济成长状况乐观

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
“非农就业报告及美国10年期公债收益率上升压低金价，”香港一名贵金属交易商称。“而中国出口数据疲弱，也造成一些压力。”
0710 GMT，现货金 下滑0.6%至每盎司1,331.50美元，周一盘中跌幅一度达0.8%。
“我们可以看到上海期交所出现一些平仓交易，实货市场也未见新的买兴。”香港Wing FungPrecious Metals的交易主管Peter Fung称。
但Fung指出，由于乌克兰危机尚未解决，西方与俄罗斯间的关系依然高度紧绷，金价不会跌破1,320美元。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1331.5 -8.35 -0.62
现货银 20.67 -0.22 -1.05
现货铂金 1460.5 -17.25 -1.17
现货钯金 770.25 -8.75 -1.12
COMEX期金 1331.7 -6.5 -0.49
COMEX期银 20.7 -0.228 -1.09
汇率
欧元/美元 1.3877
美元指数 79.667
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 洪曦/张若琪 审校 艾茂林/于春红)
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