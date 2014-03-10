香港个股：华润水泥今年销量目标按年增15%，对今年行业表现审慎乐观

路透香港3月10日 - 华南地区最大水泥商--华润水泥 周一表示，2014年的水泥生产目标为7,700万吨，按年增加约15%，增幅度低于上一年度；对今年水泥行业审慎乐观，料水泥价格会比去年为高。

华润水泥总裁潘永红在业绩发布会上称，预期今年中国对水泥的需求量将增加6-8%，相当于25-26亿吨，其中华南地区2013年的需求量增长8.5%，预测2014年增长率达8%。此外，未来新增水泥产能逐渐减少，加上淘汰落后产能，将有助进一步改善市场供求。

“根据供需关系，我们对全国水泥行业仍审慎乐观。因为水泥需求稳定增长，新增产能下降，加上节能减排，淘汰落后，有助于改善供需关系。”他说。

该公司2014年的水泥生产目标为7,700万吨，去年产量为约6,714万吨，而产量升幅为15%，比上一年度的20%增长为低。潘永红表示，由于两条新生产线于今年下半年才投产，所以未有产量未有太大提升。

去年华润水泥的平均售价为每吨321.3港元，按年下跌0.9%，但由于产量增长两成，加上成本控制，令综合毛利率提升4.4个百分点至28.5%，净利按年升43.6%，至33.4亿港元。

潘永红表示，今年1-2月水泥价格同比每吨升50-60港元，春节后则回落20-30港元/吨，但目前库存压力不大，煤炭价格也保持平稳，预期全年整体水准价格会比去年为高。