《路透晚报》--3月10日日间新闻摘要（国际版）

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数自五周高位回落，受中国数据及乌克兰疑虑拖累
日本股市周一自五周高位回落，因中国贸易数据欠佳且乌克兰危机的不确定性，促使投资人锁定近期涨势的获利。日股日经指数收低1%至15,120.14点，自周五所及的五周高点回落，成交量偏淡。东证股价指数跌0.8%至1,227.61点，计18.8亿股易手，为8月26日以来最低量。JPX-日经400指数收低0.8%，报11,105.11点。
--中国股市：沪综指收挫近3%创八个半月最大跌幅，宏观经济忧虑升温
中国股市沪综指收挫近3%，并创八个半月最大单日跌幅。分析师指出，周末公布的疲弱出口及PPI数据，令市场对于中国宏观经济的忧虑升温，外贸及有色建材等周期股出现明显回落。沪综指收报1,999.065点，大跌58.843点或2.86%，此前最大单日跌幅为2013年6月24日的5.3%。
--香港股市：恒生指数收跌1.8%，创五周来最大单日跌幅
香港股市录得五周来最大单日跌幅，周末公布的一系列疲软数据重燃市场对中国经济放缓加深的担忧。恒生指数收低1.8%，报22,264.9点；恒生国企指数亦收跌1.8%。这是2月4日以来最大单日跌幅。
--汇市：日圆获追捧，中日数据疲弱降低市场风险偏好
日圆上涨，此前中国公布的数据疲弱，引发对中国经济放缓的担忧，同时日本数据较差，突显了本币币值疲软的弊端。由于投资者风险偏好减弱，因此远离澳元等与中国经济表现息息相关的货币。0835GMT时，澳元兑美元跌0.39%，报0.9034；澳元兑日圆跌0.38%，报93.27日圆；美元兑日圆跌0.03%，报103.21；欧元兑美元涨0.06%，报1.3884美元。
--国际油市：布兰特原油受中国数据打压跌向108美元，供应疑虑抑制跌幅
布兰特原油期货跌向每桶108美元，因数据显示中国出口意外下滑，增添该国经济放缓的疑虑；不过乌克兰和利比亚的地缘政治紧张形势，则限制油价跌幅。0830GMT，布兰特原油期货跌0.93美元，报每桶108.08美元，中断此前连两个交易日的涨势。美国原油期货跌1.19美元至每桶101.39美元。
--金属期市：沪铜下挫5%跌停，因市场对中国需求前景感到担忧
沪铜重挫5%跌停并触及逾四年低点，因此前出炉的中国贸易数据疲弱，引发市场对该国金属行业的担忧。0833GMT，LME三个月期铜合约下跌1.24%，报每吨6,698美元，稍早最低跌至每吨6,608美元，为6月25日以来最低。上海期货交易所主力5月期铜合约下跌5%，报每吨46,670元人民币，为2009年9月以来最低。
--全球金市：金价续跌，因美国经济成长状况乐观
金价连续第二天下跌，此前美国就业数字强劲，让有关经济放缓的担忧缓和，并打压黄金的避险魅力。0835GMT，现货金约报每盎司1,333.5美元。上周五收报1,339.85美元。 (完) (整理 白云; 审校 蔡美珍)
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。