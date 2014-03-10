《路透晚报》--3月10日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数自五周高位回落，受中国数据及乌克兰疑虑拖累

日本股市周一自五周高位回落，因中国贸易数据欠佳且乌克兰危机的不确定性，促使投资人锁定近期涨势的获利。日股日经指数收低1%至15,120.14点，自周五所及的五周高点回落，成交量偏淡。东证股价指数跌0.8%至1,227.61点，计18.8亿股易手，为8月26日以来最低量。JPX-日经400指数收低0.8%，报11,105.11点。

--中国股市：沪综指收挫近3%创八个半月最大跌幅，宏观经济忧虑升温

中国股市沪综指收挫近3%，并创八个半月最大单日跌幅。分析师指出，周末公布的疲弱出口及PPI数据，令市场对于中国宏观经济的忧虑升温，外贸及有色建材等周期股出现明显回落。沪综指收报1,999.065点，大跌58.843点或2.86%，此前最大单日跌幅为2013年6月24日的5.3%。

--香港股市：恒生指数收跌1.8%，创五周来最大单日跌幅

香港股市录得五周来最大单日跌幅，周末公布的一系列疲软数据重燃市场对中国经济放缓加深的担忧。恒生指数收低1.8%，报22,264.9点；恒生国企指数亦收跌1.8%。这是2月4日以来最大单日跌幅。

--汇市：日圆获追捧，中日数据疲弱降低市场风险偏好

日圆上涨，此前中国公布的数据疲弱，引发对中国经济放缓的担忧，同时日本数据较差，突显了本币币值疲软的弊端。由于投资者风险偏好减弱，因此远离澳元等与中国经济表现息息相关的货币。0835GMT时，澳元兑美元跌0.39%，报0.9034；澳元兑日圆跌0.38%，报93.27日圆；美元兑日圆跌0.03%，报103.21；欧元兑美元涨0.06%，报1.3884美元。

--国际油市：布兰特原油受中国数据打压跌向108美元，供应疑虑抑制跌幅

布兰特原油期货跌向每桶108美元，因数据显示中国出口意外下滑，增添该国经济放缓的疑虑；不过乌克兰和利比亚的地缘政治紧张形势，则限制油价跌幅。0830GMT，布兰特原油期货跌0.93美元，报每桶108.08美元，中断此前连两个交易日的涨势。美国原油期货跌1.19美元至每桶101.39美元。

--金属期市：沪铜下挫5%跌停，因市场对中国需求前景感到担忧

沪铜重挫5%跌停并触及逾四年低点，因此前出炉的中国贸易数据疲弱，引发市场对该国金属行业的担忧。0833GMT，LME三个月期铜合约下跌1.24%，报每吨6,698美元，稍早最低跌至每吨6,608美元，为6月25日以来最低。上海期货交易所主力5月期铜合约下跌5%，报每吨46,670元人民币，为2009年9月以来最低。

--全球金市：金价续跌，因美国经济成长状况乐观