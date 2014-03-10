《焦点》联合国警告需大力增加粮食产出，以避免社会动荡

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
在1980年代的绿色革命期间，稻米和小麦的年产出率提高了3.5%，但在过去20年间，产出率的增幅一直限于0.6-0.8%。
Konuma表示，从理论上讲，全球要想避免严重的粮食短缺，作物产出率增幅需要稳定在约1%的水准。
另外，在中国等农业生产大国，水资源缺乏的问题也在加剧，而且许多农户正愈发倾向于从种植食品作物转向生物能源，这种选择有助于削减温室气体排放，非常流行。
气候变化使形势进一步恶化，有更多极端天气事件发生，破坏作物生长。在过去三年里，澳洲、加拿大、中国、俄罗斯和美国都遭遇过洪水和干旱带来的巨大农业损失。
另外，根据联合国报告，成本升高也是对食品安全的又一个重大威胁。昂贵且波动剧烈的食品价格限制了穷人对食品的获取，同时高油价也助推了作物生产成本。（完）
(编译 张明钧/洪曦/高琦 审校 蔡美珍/石冠兰)
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路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。