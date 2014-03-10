《焦点》联合国警告需大力增加粮食产出，以避免社会动荡

在1980年代的绿色革命期间，稻米和小麦的年产出率提高了3.5%，但在过去20年间，产出率的增幅一直限于0.6-0.8%。

Konuma表示，从理论上讲，全球要想避免严重的粮食短缺，作物产出率增幅需要稳定在约1%的水准。

另外，在中国等农业生产大国，水资源缺乏的问题也在加剧，而且许多农户正愈发倾向于从种植食品作物转向生物能源，这种选择有助于削减温室气体排放，非常流行。

气候变化使形势进一步恶化，有更多极端天气事件发生，破坏作物生长。在过去三年里，澳洲、加拿大、中国、俄罗斯和美国都遭遇过洪水和干旱带来的巨大农业损失。

另外，根据联合国报告，成本升高也是对食品安全的又一个重大威胁。昂贵且波动剧烈的食品价格限制了穷人对食品的获取，同时高油价也助推了作物生产成本。（完）