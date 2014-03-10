版本:
中国
市场报道 | 2014年 3月 10日 星期一 15:51 BJT

《汇市简讯》英镑/美元呈窄幅波动，英央行副总裁将发表讲话

0736GMT

* 亚洲时段波幅在0.0025美元，中国贸易数据受到市场关注

* 英镑支撑位在1.6720美元(亚洲时段低位)和1.6706(上周五低点)，阻力位在亚洲盘高点1.6745。

* 上周五触及三周高点1.6787(在美国非农就业数据发布前)

* IMM数据显示，英镑/美元多仓在3月4日止当周增加

* 英国央行副总裁宾恩将在1145GMT发表讲话，央行总裁卡尼和三名货币政策委员会(MPC)委员将在周二讲话(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐