投行观点：中国推动改革进程将是易者先行，国企改革小步前进--瑞银

路透上海3月10日 - 2014年将是中国重启改革的第一年，正在召开的中国人大和政协会议对改革话题讨论热络。瑞银首席中国经济学家汪涛周一表示，中国推动各项改革的进程将呈现易者先行的规律，即容易的先推进；而国企改革牵涉各方利益，未来一两年步子不会迈得太大。

尽管近期公布的部分经济数据令外界对于今年中国宏观经济趋势有些担忧，不过她持乐观态度。她预计今年中国国内生产总值（GDP）增速为7.8%,高于中国政府设定的7.5%目标，亦高于市场预测均值7.4%。她认为，欧美国家经济继续复苏将有利于中国出口，而中国的消费因去年基数较低，今年增长可能会快一点。

“三中全会规划的蓝图特别宏伟，各方面的目标也非常的多，不可能同时都推进，”她在电话会议上表示，未来行动的方向基本上是共识比较强，容易推动，短期对经济影响不是那么负面的一些改革措施会率先推进，而且进展会比较快。

在她看来，有望率先取得进展的改革包括：第一是简政放权，降低政府的准入，各方面的管制，降低行业的准入、对投资的审核，尤其对民营企业开放服务业，比如金融、医疗卫生、物流等等方面。

其次是扩大社会保障支出和覆盖范围，包括养老保险、医疗保险，尤其大病医疗保险，继续加强保障房的建设；第三，价格改革继续推进，例如天然气、水、电，铁路运费；第四是金融方面的改革，今年估计大额协议存款可能会推进到企业或个人，年内建立存款保险机制。

国企改革将是中国政府推进改革举措中的重头戏，不过汪涛认为，未来一两年的进展应该是渐进的，国企方面的改革毕竟触动到方方面面的利益。从目前来看，进一步发展混合所有制，吸引民营企业的进入，同时在生存和市场环境上通过价格和利率市场化的改革来改变民企和国企不平等的待遇，这些方面可能会逐渐地推进。

此次政府工作报告设定的广义货币供应量（M2）增长目标13%，与去年持平。她指出，M2与信贷、社会融资规模的关联度在下降，13%目标背后的货币政策意图尚难判定。不过有一个信号就是政府不会明显地改变目前货币政策取向，不会明显收紧亦不会明显放松。

对于短期货币市场利率，她认为，近期因资金流入较大，资金面较宽裕，利率水平下降明显。但是七天期回购利率全年应会稳定在4-4.5%，高于目前水平。