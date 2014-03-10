《中国2014年一季度同业存单发行情况一览表》

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透北京3月10日 - 中国央行2013年12月正式启动同业存单业务。截至目前已有八家银行公布2014年的同业存单发行计划，额度总计为7,100亿元人民币。以下为2014年一季度同业存单的发行情况一览：
发行主体 发行金额 期限 发行日 发行方式 发行价格 对应收益率 起息日 到期日
(亿元人民币) (月) (元人民币) (按365天计)
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兴业银行 20 3 2月20日 报价发行 98.665 5.55% 2/21 5/21
(001期)
兴业银行 50 3 2月26日 招标发行 98.723 5.30% 2/27 5/27
(002期)
兴业银行 30 3 2月28日 报价发行 98.707 5.20% 3/3 6/3
(003期)
兴业银行 20 6 3月3日 招标发行 97.303 5.50% 3/4 9/4
(004期)
兴业银行 19.4 6 3月5日 招标发行 97.303 5.50% 3/6 9/6
(005期)
*中信银行 20.0 6 3月10日 报价发行 97.3261 5.45% 3/11 9/11
(001期)
以下为2013年12月试点银行首批同业存单的发行细节：
发行主体 发行金额 期限 发行日 发行方式 发行价格 对应收益率 起息日 到期日
(亿元人民币) (月) (元人民币) (按365天计)
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工商银行 30 1 2013/12/12 报价发行 99.5691 5.10% 2013/12/13 2014/1/13
农业银行 30 3 2013/12/12 招标发行 98.74 5.18% 2013/12/13 2014/3/13
中国银行 50 3 2013/12/12 报价发行 98.7340 5.20% 2013/12/13 2014/3/13
建设银行 50 3 2013/12/12 报价发行 98.7340 5.20% 2013/12/13 2014/3/13
国开行 30 6 2013/12/12 报价发行 97.45 5.25% 2013/12/13 2014/6/13
交通银行 30 3 2013/12/13 报价发行 98.7340 5.20% 2013/12/16 2014/3/16
招商银行 30 3 2013/12/13 报价发行 98.7220 5.25% 2013/12/16 2014/3/16
中信银行 30 3 2013/12/13 报价发行 98.7220 5.25% 2013/12/16 2014/3/16
浦发银行 30 3 2013/12/13 报价发行 98.7220 5.25% 2013/12/16 2014/3/16
兴业银行 30 1 2013/12/13 报价发行 99.5637 5.16% 2013/12/16 2014/1/16
在已公布的年度计划中，工行 、中行 、建行 、中信银行 和兴业银行 规模均为1,000亿元，交行 和招行 同为800亿元。
同业存单是指由银行业存款类金融机构法人在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证，是一种货币市场工具。其投资和交易主体为全国银行间同业拆借市场成员、基金管理公司及基金类产品。
同业存单发行采取电子化的方式，在全国银行间市场上公开发行或定向发行。公开发行的同业存单可以进行交易流通，并可以作为回购交易的标的物；定向发行的同业存单只能在该只同业存单初始投资人范围内流通转让。
暂行办法规定，存款类金融机构发行同业存单应是市场利率定价自律机制成员单位。而目前该机制中仅有10家成员，包括工农中建交五大银行，招行、中信 、兴业和浦发 四家股份制银行，以及国开行 。(完)
注：*代表新增 (整理 康熙泽；审校 曹巍浩)
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
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