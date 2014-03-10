中国债市：信用债收益率估值近乎全线上涨，三五年期幅度大--交易商协会

路透北京3月10日 - 中国银行间市场交易商协会最新发布非金融企业债务融资工具定价估值显示，信用债收益率估值近乎全线上涨，终结了近期的暖势；其中，三五年期涨幅更大一些。

本周，三、五年期收益率估值较上周涨幅在13-21个基点(bp)之间，上周则为下滑14-21bp。所有品种中，仅有一年期AA+评级品种收益率估值下探2bp。

处于经营困境的上海超日太阳能科技股份有限公司 上周三公告称，无法按期全额支付其公司债第二期利息，这标志着延续至今的中国债市刚性兑付就此终结。

中国银行间市场交易商协会目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10、15、20、30年期限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种。

以下为各品种的具体估值情况:

发行主体评级 一年期 三年期 五年期 七年期

最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)

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重点AAA 5.54 0 5.85 +21 5.97 +19 5.94 +10

AAA 5.69 0 6.01 +13 6.19 +15 6.21 +9

AA+ 5.98 -2 6.43 +13 6.70 +16 6.73 +8

AA 6.38 +6 6.92 +13 7.19 +14 7.28 +9

AA- 7.18 +7 7.78 +20 8.19 +21 8.71 +7

发行主体评级 10年期 15年期 20年期 30年期

最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)

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重点AAA 5.92 +8 6.02 +6 6.13 +5 6.32 +5

AAA 6.23 +6 6.30 +5 6.45 +5 6.69 +5

AA+ 6.79 +5 6.91 +4 7.11 +5 7.37 +4

AA 7.40 +5 7.50 +4 7.72 +5 8.12 +4

AA- 9.02 +5 9.11 +5 9.38 +4 9.62 +5

银行间债市非金融企业债务融资工具，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券，交易商协会负责受理该类债券的发行注册。目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等。

交易商协会此前曾表示，非金融企业债务融资工具定价估值，是市场机构对各主要信用等级、关键期限品种二级市场均衡收益率估计值的平均水平，不是发行利率的下限；同时，为增强报价机构代表性和提高估值准确性，拟将估值机构扩充至30家。 (完)

参看详情，可点选交易商协会网站 here (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)