《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月10日

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港3月10日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:10时,1港元=0.79119人民币 HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 万科 7.15 12.79 0.71 深物业 6.70 5.68 1.49 南玻 7.51 5.81 1.63 深康佳 4.62 2.95 1.98 ST中华 5.69 2.97 2.42 ST中冠 9.96 4.72 2.67 深深宝 7.73 7.13 1.37 深华发 6.55 3.44 2.41 深赤湾 14.07 12.90 1.38 招商地 15.34 17.26 1.12 产 特力 9.10 5.95 1.93 飞亚达 6.66 6.45 1.31 一致药 46.55 41.40 1.42 业 深深房 3.38 2.77 1.54 ST盛润 6.80 5.90 1.46 深南电 4.12 2.60 2.00 深纺织 8.44 5.90 1.81 方大集 5.79 3.21 2.28 团 深国商 19.36 11.16 2.19 深赛格 4.93 3.02 2.06 宝石 19.20 11.25 2.16 小天鹅 8.58 8.95 1.21 粤高速 2.81 2.44 1.46 晨鸣纸 4.28 3.60 1.50 业 ST珠江 3.55 2.52 1.78 美菱电 5.73 4.90 1.48 器 大冷股 10.57 7.44 1.80 份 粤电力 4.71 4.40 1.35 佛山照 8.89 6.52 1.72 明 江铃汽 21.99 26.29 1.06 车 沙隆达 11.50 8.18 1.78 苏常柴 8.82 5.01 2.23 威孚高 24.11 25.01 1.22 科 古井贡 18.13 15.98 1.43 酒 ST东海 4.86 4.26 1.44 长安汽 9.61 14.03 0.87 车 京东方 2.24 2.06 1.37 鲁泰 8.89 10.15 1.11 本钢板 2.63 2.33 1.43 材 张裕 24.44 17.99 1.72 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。