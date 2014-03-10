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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 16:20 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月10日

路透香港3月10日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:10时,1港元=0.79119人民币
HKDCNY=R)
    
  公司名     A股代码       B股代码     A股股价(元)   B股股价(港元  A/B股比价
                                                          )        
  万科                                         7.15         12.79       0.71
                                                                   
  深物业                                       6.70          5.68       1.49
                                                                   
  南玻                                         7.51          5.81       1.63
                                                                   
  深康佳                                       4.62          2.95       1.98
                                                                   
  ST中华                                       5.69          2.97       2.42
                                                                   
  ST中冠                                       9.96          4.72       2.67
                                                                   
  深深宝                                       7.73          7.13       1.37
                                                                   
  深华发                                       6.55          3.44       2.41
                                                                   
  深赤湾                                      14.07         12.90       1.38
                                                                   
  招商地                                      15.34         17.26       1.12
 产                                                                
  特力                                         9.10          5.95       1.93
                                                                   
  飞亚达                                       6.66          6.45       1.31
                                                                   
  一致药                                      46.55         41.40       1.42
 业                                                                
  深深房                                       3.38          2.77       1.54
                                                                   
  ST盛润                                       6.80          5.90       1.46
                                                                   
  深南电                                       4.12          2.60       2.00
                                                                   
  深纺织                                       8.44          5.90       1.81
                                                                   
  方大集                                       5.79          3.21       2.28
 团                                                                
  深国商                                      19.36         11.16       2.19
                                                                   
  深赛格                                       4.93          3.02       2.06
                                                                   
  宝石                                        19.20         11.25       2.16
                                                                   
  小天鹅                                       8.58          8.95       1.21
                                                                   
  粤高速                                       2.81          2.44       1.46
                                                                   
  晨鸣纸                                       4.28          3.60       1.50
 业                                                                
  ST珠江                                       3.55          2.52       1.78
                                                                   
  美菱电                                       5.73          4.90       1.48
 器                                                                
  大冷股                                      10.57          7.44       1.80
 份                                                                
  粤电力                                       4.71          4.40       1.35
                                                                   
  佛山照                                       8.89          6.52       1.72
 明                                                                
  江铃汽                                      21.99         26.29       1.06
 车                                                                
  沙隆达                                      11.50          8.18       1.78
                                                                   
  苏常柴                                       8.82          5.01       2.23
                                                                   
  威孚高                                      24.11         25.01       1.22
 科                                                                
  古井贡                                      18.13         15.98       1.43
 酒                                                                
  ST东海                                       4.86          4.26       1.44
                                                                   
  长安汽                                       9.61         14.03       0.87
 车                                                                
  京东方                                       2.24          2.06       1.37
                                                                   
  鲁泰                                         8.89         10.15       1.11
                                                                   
  本钢板                                       2.63          2.33       1.43
 材                                                                
  张裕                                        24.44         17.99       1.72
                                                                   
      
        附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算（完）
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程表                
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                          
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表                     
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表                      
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程表                  
  香港新闻                            中国新股新闻                                    
  台湾新闻                            香港新股新闻                                    
  中国股市观察                        中国个股业绩                                    
  香港股市观察                        报摘                                           
  中国融资融券                                                            
 
 (整理 梁慧仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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