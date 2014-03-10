《中国新债预测》国开行福娃债收益率料接近二级，短端需求应略优

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
* 招标品种: 国开行第1-5期增发债
* 期限及金额上限：均各不超60亿元
* 招标时间: 周二(11日) 1/3/5年：9:30-10:30；7/10年：9:30-11:10
* 受访人数: 7位(银行、券商）
* 预测区间: 4.58%-4.76%、5.16%-5.30%、5.32%-5.43%、5.48%-5.60%、5.50%-5.65%
* 预测均值: 4.67%、5.23%、5.38%、5.53%、5.57%
路透上海3月10日 - 中国国家开发银行 周二将招标五期增发债(市场戏称“福娃债”)。路透调查显示，机构"子弹"充足，情绪乐观中略偏谨慎，明日招标情绪还将受到公开市场操作力度等影响，目前来看，中短期品种需求应优于长端，收益率料接近或略低于二级市场。
“需求应该还是不错的，短期更好些，资金还是松。”上海一大型券商交易员称。
中国银行间市场周一资金面延续宽松格局，主要质押式回购利率 均不同程度回落，其中14天领跌超30个基点(bp)，有望创出21个月来新低。
北京一大型国有商业银行交易员提到，“预测还得等公开市场，如果明天(央行)是个中性的回笼量，国开(新债)会偏乐观点。 ”
银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为4.7242%、5.2602%、5.4044%、5.5561%和5.5727%。
业内人士今日稍早透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。本周无央票到期，有1,600亿元正回购到期，其中1,000亿元周二到期。
上周央行公开市场时隔九个月重启28天期正回购操作，当周净回笼资金700亿元。虽然面对依然居高不下的资金水位，净回笼量不增反减，但28天正回购品种拉长资金锁定期限，市场谨慎预期也因此明显升温。
是次增发金融债的五只标的券，剩余期限2.85年的14国开01券 、4.85年14国开02券 、6.85年的14国开03券 、0.87年的14国开04券 和9.87年14国开05券 最新成交分别为5.21%、5.38%、5.52%、4.75%和5.55%。
明日增发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
具体发行条款如下：
第1-5期增发债
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发行上限 均各为60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：3月11日9:30-10:30
7/10年：3月11日9:30-11:10
招标方式 3/7年多重价格(美国式)招标；
1/5/10年单一价格(荷兰式)招标
缴款日 3月13日
起息日 3/5/7年：1月14日
1/10年：1月20日
分销期 3月12日-3月13日
上市日 1年：3月17日
3/5/7/10年：3月19日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第1-5期债此前招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --
(加权)
(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%
1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --
(加权)
1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --
(加权)
1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%
(加权) (加权)
2/11增发中标收益率 5.0041% 5.4744% 5.5646% 5.6663% 5.7138%
(加权) (加权)
2/18增发中标收益率 4.8473% 5.3646% 5.5421% 5.6480% 5.6856%
(加权) (加权)
2/25增发中标收益率 4.5237% 5.1039% 5.2927% 5.4039% 5.4674%
(加权)
3/4增发中标收益率 4.7050% 5.1193% 5.2883% 5.4210% 5.5023%
(加权) (加权) (完)
(发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%