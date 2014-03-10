《中国上海证交所A+B股股价对比表》--3月10日

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港3月10日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:12时,1美元=6.1411人民币CN Y=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 6.01 0.485 2.02 市北高新 9.14 0.569 2.62 大众交通 6.16 0.625 1.60 永生投资 16.87 1.207 2.28 老凤祥 25.1 2.549 1.60 S中纺机 25.2 0.809 5.07 鼎立股份 9.86 0.625 2.57 氯碱化工 7.07 0.46 2.50 双钱股份 9.9 0.687 2.35 海立股份 7.08 0.544 2.12 浦东金桥 10.04 0.953 1.72 外高桥 28.88 1.815 2.59 ST联华 22.86 1.846 2.02 锦江投资 9.65 0.892 1.76 中路股份 13.61 0.761 2.91 金山开发 11.9 0.568 3.41 海欣股份 6.33 0.491 2.10 耀皮玻璃 7.07 0.583 1.97 大江股份 6.4 0.372 2.80 上柴股份 10.93 0.719 2.48 丹化科技 6.57 0.432 2.48 上海三毛 7.08 0.664 1.74 友谊股份 8.41 1.133 1.21 上工申贝 9.77 0.537 2.96 上海机电 19.21 1.883 1.66 宝信软件 29.25 1.925 2.47 上海物贸 9.79 0.624 2.55 自仪股份 7.53 0.647 1.90 上海普天 18.27 0.725 4.10 陆家嘴 15.56 1.465 1.73 华新水泥 9.88 1.281 1.26 锦江股份 13.85 1.475 1.53 鄂尔多斯 7.48 0.83 1.47 华电能源 2.35 0.293 1.31 SST天海 6.66 0.312 3.48 大名城 4.67 0.363 2.09 东方通信 9.49 0.509 3.04 黄山旅游 11.76 1.203 1.59 开开实业 11.39 0.732 2.53 海南航空 1.82 0.397 0.75 ST轻骑 3.82 0.318 1.96 振华重工 3.26 0.39 1.36 锦州港 3.75 0.375 1.63 九龙山 3.27 0.294 1.81 凌云股份 6.88 0.542 2.07 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。