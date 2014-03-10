《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月10日

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港3月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本 地时间16:14时,1港元=0.78045人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均 溢价为-2.73%,低于上交易日收盘的-1.82%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 3.26 4.51 0.93 建设银行 3.78 5.13 0.94 中国银行 2.46 3.16 1.00 农业银行 2.29 3.17 0.93 招商银行 9.47 12.88 0.94 中信银行 4.88 4.09 1.53 交通银行 3.64 4.76 0.98 民生银行 7.45 7.31 1.31 中国人寿 13.11 21.40 0.78 中国平安 36.18 61.45 0.75 中国太保 15.32 25.75 0.76 中信证券 10.12 15.36 0.84 新华人寿 19.96 22.75 1.12 海通证券 8.91 10.24 1.11 华能国际 4.65 6.59 0.90 大唐发电 3.74 2.98 1.61 华电国际 2.87 3.01 1.22 中煤能源 4.11 3.81 1.38 中国神华 12.91 19.86 0.83 中国石油 7.80 7.98 1.25 兖州煤业 5.99 5.15 1.49 中国石化 5.20 6.92 0.96 上海石化 3.93 2.37 2.12 中海油服 17.70 18.22 1.24 仪征化纤 3.50 1.68 2.67 中国铝业 3.22 2.69 1.53 江西铜业 12.11 12.44 1.25 洛阳钼业 5.50 3.06 2.30 紫金矿业 2.26 1.70 1.70 马钢股份 1.56 1.71 1.17 鞍钢股份 2.80 4.72 0.76 重庆钢铁 2.28 1.05 2.78 海螺水泥 14.19 27.75 0.66 洛阳玻璃 4.83 1.30 4.76 北人股份 6.00 2.57 2.99 中联重科 4.82 5.37 1.15 金隅股份 5.06 5.33 1.22 中国国航 3.46 4.85 0.91 东方航空 2.44 2.66 1.18 南方航空 2.49 2.50 1.28 中国远洋 3.31 3.40 1.25 中海集运 2.14 1.83 1.50 中集集团 14.07 17.96 1.00 中海发展 4.08 4.88 1.07 宁沪高速 5.45 9.35 0.75 深高速 3.48 3.52 1.27 成渝高速 2.74 2.05 1.71 皖通高速 3.91 3.95 1.27 广深铁路 2.54 3.35 0.97 中国南车 4.12 5.36 0.98 中国交建 3.60 5.30 0.87 中国铁建 3.90 5.95 0.84 中国中铁 2.32 3.23 0.92 长城汽车 31.84 32.90 1.24 比亚迪 54.75 54.45 1.29 广汽集团 7.29 7.03 1.33 青岛啤酒 40.73 58.20 0.90 广州药业 26.14 25.90 1.29 新华制药 6.22 3.22 2.48 海信科龙 9.49 11.00 1.11 南京熊猫 8.45 3.72 2.91 晨鸣纸业 4.22 3.03 1.78 上海医药 13.54 19.00 0.91 中兴通讯 12.40 16.22 0.98 东方电气 11.97 12.74 1.20 潍柴动力 16.15 26.75 0.77 东北电气 2.29 0.84 3.49 广船国际 15.84 15.62 1.30 经纬纺机 9.76 6.07 2.06 昆明机床 4.34 2.03 2.74 一拖股份 8.29 4.91 2.16 北辰实业 2.45 1.74 1.80 创业环保 8.70 4.14 2.69 中国中冶 1.59 1.26 1.62 金风科技 9.73 9.36 1.33 丽珠 45.00 52.60 1.10 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。