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市场报道 | 2014年 3月 10日 星期一 16:20 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑在0.8330处挂有卖单，0.8350上方卖单更多

0812GMT

* 欧元/英镑在触发0.8301上方的停止单后，逼近0.8330处的卖单

* 0.8301为周五高位和2月12日以来高点

* 据称在0.8350(2014年高点)挂有更多卖单(完)

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