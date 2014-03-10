新兴汇市：新兴亚币兑美元多下滑，因美就业数据提振美元

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
不过印尼卢比逆势上涨0.6%。一名交易员表示，外资银行的美元卖盘帮助提振卢比走势。
马来西亚马币(林吉特)领跌亚洲货币，继上周五升至近三个月高位后回落。其他表现不佳的货币包括韩元和泰铢。
美国劳工部公布，2月非农就业岗位增加17.5万个。 好于预期的非农就业增幅可能缓和对美国经济增长突然减速的担忧，并令美国联邦储备理事会(美联储/FED)继续缩减货币刺激举措。
中国在周末发布的贸易数据则加剧了亚洲货币的疲弱基调。
中国海关周六公布，2月出口意外大降，令贸易收支转为逆差，并加剧了对中国经济放缓的忧虑。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 103.25 103.25 +0.00 +1.97 105.28
坡元 1.2681 1.2689 +0.06 -0.39 1.2632
台币 30.325 30.302 -0.08 -1.24 29.950
韩元 1066.48 1060.60 -0.55 -1.04 1055.40
泰铢 32.37 32.26 -0.34 +1.51 32.86
菲律宾披索 44.54 44.38 -0.36 -0.31 44.40
印尼卢比 11370.00 11435.00 +0.57 +6.95 12160.00
印度卢比 61.10 61.08 -0.02 +1.15 61.80
马币 3.2820 3.2565 -0.78 -0.20 3.2755
人民币 6.1380 6.1260 -0.20 -1.37 6.0539
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