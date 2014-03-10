重温稿-《中国新债预测》国开行福娃债收益率料接近二级，短端需求应略优

* 招标品种: 国开行第1-5期增发债

* 期限及金额上限：均各不超60亿元

* 招标时间: 周二(11日) 1/3/5年：9:30-10:30；7/10年：9:30-11:10

* 受访人数: 7位(银行、券商）

* 预测区间: 4.58%-4.76%、5.16%-5.30%、5.32%-5.43%、5.48%-5.60%、5.50%-5.65%

* 预测均值: 4.67%、5.23%、5.38%、5.53%、5.57%

路透上海3月10日 - 中国国家开发银行 周二将招标五期增发债(市场戏称“福娃债”)。路透调查显示，机构"子弹"充足，情绪乐观中略偏谨慎，明日招标情绪还将受到公开市场操作力度等影响，目前来看，中短期品种需求应优于长端，收益率料接近或略低于二级市场。

“需求应该还是不错的，短期更好些，资金还是松。”上海一大型券商交易员称。

中国银行间市场周一资金面延续宽松格局，主要质押式回购利率 均不同程度回落，其中14天领跌超30个基点(bp)，有望创出21个月来新低。

北京一大型国有商业银行交易员提到，“预测还得等公开市场，如果明天(央行)是个中性的回笼量，国开(新债)会偏乐观点。 ”

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为4.7242%、5.2602%、5.4044%、5.5561%和5.5727%。

业内人士今日稍早透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。本周无央票到期，有1,600亿元正回购到期，其中1,000亿元周二到期。

上周央行公开市场时隔九个月重启28天期正回购操作，当周净回笼资金700亿元。虽然面对依然居高不下的资金水位，净回笼量不增反减，但28天正回购品种拉长资金锁定期限，市场谨慎预期也因此明显升温。

是次增发金融债的五只标的券，剩余期限2.85年的14国开01券 、4.85年14国开02券 、6.85年的14国开03券 、0.87年的14国开04券 和9.87年14国开05券 最新成交分别为5.21%、5.38%、5.52%、4.75%和5.55%。

明日增发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

具体发行条款如下：

第1-5期增发债

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发行上限 均各为60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：3月11日9:30-10:30

7/10年：3月11日9:30-11:10

招标方式 3/7年多重价格(美国式)招标；

1/5/10年单一价格(荷兰式)招标

缴款日 3月13日

起息日 3/5/7年：1月14日

1/10年：1月20日

分销期 3月12日-3月13日

上市日 1年：3月17日

3/5/7/10年：3月19日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第1-5期债此前招标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --

(加权)

(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%

1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --

(加权)

1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --

(加权)

1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%

(加权) (加权)

2/11增发中标收益率 5.0041% 5.4744% 5.5646% 5.6663% 5.7138%

(加权) (加权)

2/18增发中标收益率 4.8473% 5.3646% 5.5421% 5.6480% 5.6856%

(加权) (加权)

2/25增发中标收益率 4.5237% 5.1039% 5.2927% 5.4039% 5.4674%

(加权)

3/4增发中标收益率 4.7050% 5.1193% 5.2883% 5.4210% 5.5023%

(加权) (加权) (完)