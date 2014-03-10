重温稿-《中国新债预测》国开行福娃债收益率料接近二级，短端需求应略优

金属期市：伦铜弹离三个月低位，但需求存在隐忧
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
* 招标品种: 国开行第1-5期增发债
* 期限及金额上限：均各不超60亿元
* 招标时间: 周二(11日) 1/3/5年：9:30-10:30；7/10年：9:30-11:10
* 受访人数: 7位(银行、券商）
* 预测区间: 4.58%-4.76%、5.16%-5.30%、5.32%-5.43%、5.48%-5.60%、5.50%-5.65%
* 预测均值: 4.67%、5.23%、5.38%、5.53%、5.57%
路透上海3月10日 - 中国国家开发银行 周二将招标五期增发债(市场戏称“福娃债”)。路透调查显示，机构"子弹"充足，情绪乐观中略偏谨慎，明日招标情绪还将受到公开市场操作力度等影响，目前来看，中短期品种需求应优于长端，收益率料接近或略低于二级市场。
“需求应该还是不错的，短期更好些，资金还是松。”上海一大型券商交易员称。
中国银行间市场周一资金面延续宽松格局，主要质押式回购利率 均不同程度回落，其中14天领跌超30个基点(bp)，有望创出21个月来新低。
北京一大型国有商业银行交易员提到，“预测还得等公开市场，如果明天(央行)是个中性的回笼量，国开(新债)会偏乐观点。 ”
银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为4.7242%、5.2602%、5.4044%、5.5561%和5.5727%。
业内人士今日稍早透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。本周无央票到期，有1,600亿元正回购到期，其中1,000亿元周二到期。
上周央行公开市场时隔九个月重启28天期正回购操作，当周净回笼资金700亿元。虽然面对依然居高不下的资金水位，净回笼量不增反减，但28天正回购品种拉长资金锁定期限，市场谨慎预期也因此明显升温。
是次增发金融债的五只标的券，剩余期限2.85年的14国开01券 、4.85年14国开02券 、6.85年的14国开03券 、0.87年的14国开04券 和9.87年14国开05券 最新成交分别为5.21%、5.38%、5.52%、4.75%和5.55%。
明日增发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
具体发行条款如下：
第1-5期增发债
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发行上限 均各为60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：3月11日9:30-10:30
7/10年：3月11日9:30-11:10
招标方式 3/7年多重价格(美国式)招标；
1/5/10年单一价格(荷兰式)招标
缴款日 3月13日
起息日 3/5/7年：1月14日
1/10年：1月20日
分销期 3月12日-3月13日
上市日 1年：3月17日
3/5/7/10年：3月19日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第1-5期债此前招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --
(加权)
(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%
1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --
(加权)
1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --
(加权)
1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%
(加权) (加权)
2/11增发中标收益率 5.0041% 5.4744% 5.5646% 5.6663% 5.7138%
(加权) (加权)
2/18增发中标收益率 4.8473% 5.3646% 5.5421% 5.6480% 5.6856%
(加权) (加权)
2/25增发中标收益率 4.5237% 5.1039% 5.2927% 5.4039% 5.4674%
(加权)
3/4增发中标收益率 4.7050% 5.1193% 5.2883% 5.4210% 5.5023%
(加权) (加权) (完)
(发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
路透首尔4月19日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超2,3 75亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月19日 -237.5 124.8 115.1 ^4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1
路透上海4月19日 - 上海汽车集团股份有限公司国际业务部总监杨晓东周三在上海车展上对记者表示，上汽集团已经对泰国工厂的首期投资12亿元人民币(1.7434亿美元)。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)