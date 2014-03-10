马航事件：越南救援人员打捞海面漂浮物体，确认非马航飞机救生筏

《汇市简讯》欧元/日圆维持买盘，上探技术位

0637GMT * 欧元/日圆买盘仍良好，上探技术位 * 重新突破下行200小时移动均线切入位116.48，亚洲时段突破116.2 8至116.60 * 亦突破下行日线一目均衡转换线切入位116.50 * 回到周线一目云区，底部在115.60，118.46为一目均衡基准线切入 位，118.47为55周移动均线切入位 * 上行幅度存在不确定性，周日的法国大选第一轮投票临近 * 利差、美元/日圆以及欧元/美元走势受关注(完) (编译 王琛；审校 张荻)