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货币新闻 | 2014年 3月 10日 星期一 17:24 BJT

马航事件：越南救援人员打捞海面漂浮物体，确认非马航飞机救生筏

民航局没有明确表示该物体是否是飞机的一部分，但称将向指挥中心传回图片。(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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