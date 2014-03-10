路透伦敦3月10日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：目前在略低于12月高点1.3893下方交投，若明显突破此障碍，涨势可能延伸至下道阻力位1.4000。不过相对强弱指标(RSI)仍接近70关卡，在此同时目前汇价接近上升通道的上缘，因此不排除多头再度掌权之前会出现一波修正。高点高过前高、低点高过前低的格局仍持续，因此预期短前看多。整体而言，若汇价收在1.3893之上，暗示将延续中长期上升格局，同时意味着更大波段的多头走势。

欧元/日圆：成功突破142.85障碍，但之后随即下跌。仍预期汇率将挑战下一道障碍144.35，因在突破141.25之后前景已经转多。RSI位于超买区，暗示汇价将下跌，在此同时MACD指标看来就要触顶，因此进一步上涨之前有可能出现回档。中长期来看，需要明确收在145.15之上，才能够证实该货币对返回主要上升趋势。

英镑/美元：周五呈现盘整，仍在1.6685支撑及1.6760阻力间波动，由于挑战收在1.6760上方的行动再度失败，短线前景趋于中性。就日线图而言，只要汇价在长期上升趋势上方交投，则仍将保持在上升轨道。需要果断突破1.6820高点，才能够确认英镑兑美元将恢复更大格局的上升趋势。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3888 1.3876 +0.09 +1.04 1.3745

美元/日圆 103.21 103.25 -0.04 -1.98 105.30

欧元/日圆 143.32 143.29 +0.02 -0.91 144.63

美元/瑞郎 0.8768 0.8779 -0.13 -1.79 0.8928

英镑/美元 1.6704 1.6711 -0.04 +0.89 1.6556

美元/加元 1.1117 1.1081 +0.32 +4.68 1.0620

澳元/美元 0.9043 0.9071 -0.31 +1.46 0.8913

新西兰元/美元 0.8464 0.8466 -0.02 +3.14 0.8206

欧元/瑞郎 1.2181 1.2179 +0.02 -0.73 1.2271

欧元/英镑 0.8311 0.8300 +0.13 +0.17 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8611 8.8555 +0.06 +0.15 8.8474

美元/挪威克朗 5.9759 5.9843 -0.14 -1.49 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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