《全球汇市》中国数据打击澳元与加元下跌，欧元守住涨幅

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
澳元过去一个月的稳健表现出乎很多人的意料，大家原本以为澳元会因为中国经济数据欠佳而走软。花旗分析师在晨报中称，以后澳洲经济和澳元将更多地受国内形势影响。
“虽然中国进口持续下滑的趋势利空澳元这点几乎没有疑问，但似乎应该要小心不要对周末出炉的中国数据反应过度，”花旗分析师指出。
“澳元和中国经济数据之间的关联近几个月有所转弱，中国2013年下半年的经济数据趋稳，澳元未跟进走稳。”
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3891 1.3876 +0.11 +1.06 1.3745
美元/日圆 103.32 103.25 +0.07 -1.88 105.30
欧元/日圆 143.54 143.29 +0.17 -0.75 144.63
美元/瑞郎 0.8771 0.8779 -0.09 -1.76 0.8928
英镑/美元 1.6677 1.6711 -0.20 +0.73 1.6556
美元/加元 1.1116 1.1081 +0.32 +4.67 1.0620
澳元/美元 0.9040 0.9071 -0.34 +1.42 0.8913
新西兰元/美元 0.8466 0.8466 +0.00 +3.17 0.8206
欧元/瑞郎 1.2184 1.2179 +0.04 -0.71 1.2271
欧元/英镑 0.8325 0.8300 +0.30 +0.34 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8591 8.8555 +0.04 +0.13 8.8474
美元/挪威克朗 5.9675 5.9843 -0.28 -1.63 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/石冠兰/田建华/洪曦/白云; 审校 蔡美珍/艾茂林/张明钧)
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