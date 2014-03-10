新闻稿：中国2月M2同比增13.3%，新增人民币贷款6,445亿元--央行

(以下为中国人民银行周一公布的2014年2月金融统计数据报告及社会融资规模报告全文)

一、月末广义货币增长13.3%，狭义货币增长6.9%

2月末，广义货币(M2)余额113.18万亿元,同比增长13.3%，比上月末高0.1个百分点，比去年同期低1.9个百分点；狭义货币(M1)余额31.66万亿元,同比增长6.9%，比上月末高5.7个百分点，比去年同期低2.6个百分点；流通中货币(M0)余额6.23万亿元,同比增长3.3%。当月净回笼现金1.42万亿元。

二、当月人民币贷款增加6445亿元，外币贷款增加213亿美元

2月末，本外币贷款余额78.90万亿元，同比增长13.9%。人民币贷款余额73.86万亿元，同比增长14.2%，分别比上月末和去年同期低0.1个和0.8个百分点。当月人民币贷款增加6445亿元，同比多增245亿元。分部门看，住户贷款增加492亿元，其中，短期贷款减少746亿元，中长期贷款增加1238亿元；非金融企业及其他部门贷款增加5946亿元，其中，短期贷款增加3163亿元，中长期贷款增加2905亿元，票据融资减少336亿元。2月末外币贷款余额8242亿美元，同比增长12.9%，当月外币贷款增加213亿美元。

三、当月人民币存款增加1.99万亿元，外币存款增加97亿美元

2月末，本外币存款余额108.45万亿元，同比增长12.6%。人民币存款余额105.44万亿元，同比增长12.5%，比上月末高1.2个百分点，比去年同期低2.1个百分点。当月人民币存款增加1.99万亿元，同比多增1.22万亿元。其中，住户存款增加891亿元，非金融企业存款增加9736亿元，财政性存款增加4222亿元。2月末外币存款余额4930亿美元，同比增长18.0%，当月外币存款增加97亿美元。

四、当月银行间市场同业拆借月加权平均利率3.01%，质押式债券回购月加权平均利率2.99%

2月份, 银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交13.93万亿元，日均成交8196亿元，日均成交比去年同期减少23.3%。

2月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为3.01%，比上月低0.85个百分点，比去年同期高0.24个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为2.99%,比上月低0.99个百分点，比去年同期高0.10个百分点。

五、当月跨境贸易人民币结算业务发生4378亿元，直接投资人民币结算业务发生442亿元

2月份,人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生2938亿元、1440亿元、43亿元、399亿元。 注1：当期数据为初步数。 注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。

--2014年2月社会融资规模统计数据报告全文：