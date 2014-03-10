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债券 | 2014年 3月 10日 星期一 17:21 BJT

欧元债市：德债收益率下滑，受中国经济增长放缓疑虑影响

“令人失望的中国数据让市场措手不及...所以亚股下跌，并拖累了欧洲股市，这给德债一些扶助。”RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic说。

“我们认为，考虑到上周五美国非农就业数字意外上涨，10年期德债收益率将难以跌破1.60%。”

其他市场方面，意大利和西班牙公债收益率保持在接近上周低位的水平，上周低点为2005年迄今最低水准--因围绕欧元区复苏信心增加，刺激了投资者追求更高回报率。

“二线国家公债表现不错...我们仍认为西班牙和意大利(10年期债券收益率)达到3%是一个可实现的目标。”一位交易员称。

意大利10年期公债收益率 维持在3.43%。西班牙公债收益率 持平于3.37%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞/洪曦; 审校 李春喜)
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