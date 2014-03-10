基金观点： 中国A股仍存结构性机会，短期看好新能源等领域--上投摩根香港

路透香港3月10日 - 上投摩根资产管理（香港）最新一期A股评论称，预期A股市场短期以横盘震荡为主，但仍存在结构性机会，如新能源、资讯安全等领域。

内地股市上周小涨，市场焦点主要落在两会期间的政府工作报告以及超日债违约事件。

上投摩根香港的评论指出，超日债违约成为第一例信用违约事件，但两会对2014年保持7.5%经济增速的底线思维愈加清晰，因此投资者对违约事件情绪波动较小。同时，房地产“双向调控”解释带来限购调整猜想，一定程度上扭转了市场对于房地产市场拐点判断的预期，受此激励上周地产股强势反弹，带动大盘止跌企稳。

就后市走势，评论指出，央行的正回购可能预示着流动性会略有紧缩，后续新股重启以及再融资放开带来股票供给增加，后期指数整体可能依然乏力，以横盘震荡主。

“在没有真正系统性风险情况下，以及新政府已经表现出有力的改革态度，经济缺乏动力之下货币政策也很难过度收紧，市场仍存在结构性机会。”评论称。

短期看，上投摩根香港认为，结构性机会可能主要存在于新兴产业持续产生新的模式或者能拉动现实需求的领域，如新能源、资讯安全、互联网相关、医疗服务领域等。

上周A股市场出现震荡走势，上证综指 收于2,057.91点，全周上涨0.08%，深证综指 收于1,102.28点，全周上涨1.05%。两市一周总成交额为11,320亿元人民币，较前周成交量减少14%。板块部分以房地产走势最强，其次为通信、食品，走势最弱为非银行金融、煤炭等。

但周一沪综指收挫2.86%，并创八个半月最大单日跌幅，因周末公布的疲弱出口及PPI数据，令市场对于中国宏观经济的忧虑升温。

上投摩根香港为中国合资基金管理公司上投摩根的子公司，主要从事人民币合格境外机构投资者（RQFII）业务。（完）