欧洲央行：管委诺亚称不乐见欧元上涨

路透巴黎3月10日 - 欧洲央行管理委员会成员诺亚周一对欧元涨势表示关切，并称他认同德国央行总裁所提出的欧洲央行可动用政策选项。

“我完全同意德国央行总裁魏德曼的看法，即终止买债冲销是必要时欧洲央行可用的工具之一，”同时身为法国央行总裁的诺亚在巴黎一场会议场边接受彭博电视访问时表示。