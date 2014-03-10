欧洲央行：管委诺亚称不乐见欧元上涨

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透巴黎3月10日 - 欧洲央行管理委员会成员诺亚周一对欧元涨势表示关切，并称他认同德国央行总裁所提出的欧洲央行可动用政策选项。
“我完全同意德国央行总裁魏德曼的看法，即终止买债冲销是必要时欧洲央行可用的工具之一，”同时身为法国央行总裁的诺亚在巴黎一场会议场边接受彭博电视访问时表示。
至于欧元升值方面，诺亚称“他不太乐见”，因为这对经济及通胀造成下行压力。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。